6 та 8 квітня у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання: де саме

6 та 8 квітня 2026 року у Слов’янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

6 та 8 квітня 2026 року у Слов’янську та Краматорську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у чотирьох будинках тимчасово перекриють газ.

Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:

6 квітня у Слов’янську перекриють газ у будинку №16 по вулиці Батюка;

6 квітня у Краматорську не буде газу в будинку №55 по бульвару Машинобудівників та будинку №1 по вулиці 1 травня;

8 квітня у Слов’янську перекриють газ у будинку №18 по вулиці Батюка.

Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.

Нагадаємо, станом на початок квітня 2026 року українські енергетики відновили понад 4 ГВт генерації електроенергії ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Це майже половина від 9 ГВт генерації, яку Україна втратила через російські атаки по енергетичних об’єктах взимку 2025/2026 років.