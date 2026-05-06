Наслідки російської атаки на центр Краматорська, 5 травня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У Краматорську оголосили День жалоби в пам’ять про людей, життя яких обірвалися через бомбардування міста 5 травня. Кількість жертв тієї атаки вкотре збільшилась: вже відомо про шістьох загиблих та ще 13 поранених.

День жалоби в місті оголосив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Про збільшення кількості загиблих та поранених вночі 5 травня повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

“Світла пам’ять тим, чиї життя обірвало сьогодні російське бомбардування…Щирі співчуття родинам і близьким загиблих”, — йдеться в повідомленні, розміщеному Краматорською міською радою в соціальних мережах.

Місцева влада закликала містян та підприємства всіх форм власності 6 травня приспустити прапори або позначити їх чорною стрічкою.

День жалоби в Краматорську під час повномасштабної війни оголошують не вперше. Зокрема у 2023 році після удару по піцерії RIA Pizza жалоба за загиблими тривала від 30 червня по 2 липня.

Зазначимо, на ранок 6 травня відомо, що внаслідок бомбардування, яке відбулося днем раніше, загинули щонайменше шестеро людей. У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що йдеться про цивільних віком від 42 до 68 років. Кількість поранених досягла 13.

Пошкоджені 16 багатоквартирних будинків, перукарня, магазини та автомобіль.

Нагадаємо, розтрощені будівлі, горілі автівки та тіла цивільних, які загорнули в тканину – це центр Краматорська після російського авіаційного удару 5 травня. Окупанти скинули на місто три авіабомби на початку вечора. Попередньо, жертвами атаки стали 17 людей, однак підрахунок загиблих та поранених триває. На місці обстрілу працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Журналісти Вільного радіо показали перші години після атаки загарбників в окремому матеріалі.