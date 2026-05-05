Який вигляд має центр Краматорська після російського авіаудару 5 травня: фоторепортаж

Наслідки російської атаки на центр Краматорська, 5 травня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Розтрощені будівлі, горілі автівки та тіла цивільних, які загорнули в тканину – це центр Краматорська після російського авіаційного удару 5 травня. Окупанти скинули на місто три авіабомби на початку вечора. Попередньо, жертвами атаки стали 17 людей, однак підрахунок загиблих та поранених триває. На місці обстрілу працюють правоохоронці, медики та рятувальники. Показуємо перші години після атаки загарбників.

Війська країни-агресорки атакували Краматорськ на початку вечора – рівно о 17:00 на центральну частину міста впали три авіабомби “ФАБ-250”. Про перших жертв атаки стало відомо о 17:50, спочатку йшлося про трьох загиблих та п’ятьох поранених людей. На вечір цієї доби кількість зросла до п’ятьох загиблих та дванадцятьох постраждалих – остаточні наслідки продовжують з’ясовувати.

Серед загиблих — 65-річний чоловік і чотири жінки 47, 63, 67, 68 років. Їхні тіла загорнули у білу тканину медики, які прибули на місце атаки разом із правоохоронцями та рятувальниками.

Поки поліціянти обходять будинки та надають допомогу людям, вогнеборці гасять згоріли вщент автівки.

Від ударів по місту також постраждали багатоповерхівки та чотири адмінбудівлі. Там – вибиті вікна, пошкоджені балкони та фасади.

Навесні 2026 року Краматорськ регулярно перебуває під російськими обстрілами. У ніч на 29 квітня російські військові вдарили по Краматорську дроном “Герань-2”, він влучив у багатоквартирний будинок, через що поранень зазнала цивільна мешканка.