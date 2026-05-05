Росіяни вдарили по рятувальниках у Дружківці 5 травня: поранена одна людина

Наслідки російської атаки на групу "Фенікс" у Дружківці 5 травня. Фото: ДСНС України

Російські війська 5 травня атакували у прифронтовій Дружківці евакуаційну групу “Фенікс”. Внаслідок удару поранень зазнав рятувальник — йому надали допомогу.

Про це повідомили у ДСНС України.

5 травня у прифронтовій Дружківці російські військові знову вдарили по евакуаційному екіпажу “Фенікс” — група потрапила під атаку FPV-дрона. Внаслідок обстрілу поранень дістав один рятувальник. Також зазнала руйнувань автівка.

Постраждалому члену екіпажу вже надали допомогу, його стан оцінюють як стабільний.

“Окупант цілеспрямовано полює на рятувальників, які щодня виконують завдання з евакуації цивільного населення та рятують людей”, — додали у ДСНС.

Нагадаємо, 3 травня війська країни-агресорки також FPV-дроном атакували групу “Фенікс” під час евакуації. Ніхто не постраждав, однак зазнала пошкоджень автівка.