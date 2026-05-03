Росіяни атакували евакуаційну групу "Фенікс" на Донеччині 3 травня

Наслідки російської атаки на екіпаж "Фенікс" у Донецькій області. Фото: ДСНС України

3 травня війська країни-агресорки FPV-дроном атакували групу “Фенікс” під час евакуації. Ніхто не постраждав, однак зазнала пошкоджень автівка.

Про це повідомили у ДСНС України.

Там розповіли, що російські війська атакували екіпаж “Фенікс” під час евакуації у регіоні, де саме — не уточнюють. Окупанти били по автівці FPV-дроном.

Через атаку ніхто не постраждав, однак окупанти пошкодили автівку. Це вже друга атака на евакуаційну групу за останні п’ять днів. Тоді росіяни атакували надзвичайників під час порятунку цивільних у прифронтовій Дружківці.

“Навіть під загрозою ворожих ударів рятувальники продовжують виконувати свою роботу, ризикуючи життям заради безпеки громадян”, — написали рятувальники.

Зазначимо, що автівка “Фенікса” не має ознак військової цілі, адже пофарбована у біло-червоні кольори ДСНС та має відповідні написи на корпусі.

Нагадаємо, близько 1,3 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули двоє людей, ще дев’ятеро зазнали поранень. Загалом жертвами росіян були цивільні у Добропіллі, Миколаївці, Дружківці, Завидо-Борзенка, Криворіжжі та Сидоровому.