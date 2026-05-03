Де лінія фронту у Донецькій області на 3 травня 2026 року: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 2 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Близько 1,3 тисячі ударів завдали війська країни-агресорки по житлових кварталах та лінії фронту підконтрольної частини Донецької області. Через ці атаки загинули двоє людей, ще дев’ятеро зазнали поранень. Загалом жертвами росіян були цивільні у Добропіллі, Миколаївці, Дружківці, Завидо-Борзенка, Криворіжжі та Сидоровому. Більше про ситуацію — читайте далі.

Які міста та села обстріляли росіяни у Донецькій області 2 травня

Загалом під вогнем перебували 12 населених пунктів регіону, пишуть у поліції Донецької області. Так, окупанти атакували Добропілля, Дружківку, Краматорськ, Миколаївку, Святогірськ, Слов’янськ, Біленьке, Малотаранівку, Завидо-Борзенку, Іверське, Криворіжжя та Сидорове.

Війська країни-агресорки били по житлових кварталах та лінії фронту 1 302 рази. Руйнувань зазнав 21 цивільний об’єкт, зокрема 12 будинків.

У Добропіллі через російську атаки загинула людина, ще одна дістала поранень. По Миколаївці окупант завдав 5 ударів – одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. У місті фіксували руйнування п’ять багатоквартирних і 1 приватний будинки.

Дружківку Росія атакувала п’ятьма дронами – травм зазнали двоє мирних жителів. Загарбники понівечили три приватних будинки та автомобіль.

У Завидо-Борзенці FPV-дрон окупантів поранив двох людей та пошкодив цивільне авто. По одному пораненому – у Криворіжжі та Сидоровому.

На Слов’янськ війська Росії скинули бомбу “КАБ-250” – пошкодили господарську споруду.

У Краматорську внаслідок дронових атак пошкоджень зазнала багатоповерхівка та автомобіль, у Святогірську – корпус лаври, у Малотаранівці – авто, а в Іверському – шиномонтаж.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали 261 людину, у тому числі 57 дітей.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська шість разів намагалися вклинитися в українську оборону, пишуть в Генштабі ЗСУ. Окупанти атакували в бік Дробишевого, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники двічі штурмували в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки. На Краматорському напрямку російські війська атакували двічі в бік Малинівки та в районі Бондарного.

На Костянтинівському напрямку окупанти 17 разів атакували в районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки та в бік Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 26 штурмові дії агресора у бік Білицького, Нового Шахового, Родинського, Новоолександрівки, Удачного, Покровська, Котлиного, Муравки, Молодецького та Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку війська країни-агресорки атакували шість разів в бік Олександрограда, Злагоди, Привілля та в районі Тернового.

Нагадаємо, правоохоронці та нацгвардійці продовжують евакуацію цивільних із прифронтового міста на Донеччині. Цього разу в безпечніші місця вивезли дві родини з дітьми.