Евакуація мешканців Дружківки. Скриншот відео Патрульної поліції Краматорська та Словʼянська

Правоохоронці та нацгвардійці продовжують евакуацію цивільних із прифронтового міста на Донеччині. Цього разу в безпечніші місця вивезли дві родини з дітьми.

Про це повідомили на Facebook сторінці Патрульної поліції Краматорська та Словʼянська.

Зокрема, за першою адресою правоохоронці евакуювали матір із двома синами віком 11 і 15 років. Родину доправили до безпечного місця та передали волонтерам, які займаються подальшим розселенням.

Ще одну сім’ю з двома дітьми — 16-річним хлопцем і 14-річною дівчиною — також вивезли з міста. Їх доставили до безпечної локації, звідки родина самостійно вирушила до іншого регіону України.

До евакуації долучилися патрульні батальйону Краматорська та Слов’янська разом із бійцями спецпідрозділу Національної гвардії України “Омега-Захід”.

Раніше ми писали, Дружківське управління соцзахисту відкриває додаткове місце прийому жителів у Фастові. Фахівці прийматимуть жителів щопʼятниці.