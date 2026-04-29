Атаковане авто групи "Фенікс" у Дружківці. Фото: ДСНС

Російський FPV-дрон влучив у броньоване авто рятувальників із групи “Фенікс”, які проводили евакуацію цивільних мешканців у прифронтовій Дружківці. У автомобілі були двоє рятувальників та поліцейський — серед них ніхто не постраждав.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Російський дрон влучив по захисній сітці у задній частині автомобіля. Зазначимо, він не мав ознак військової цілі, адже був пофарбований у біло-червоні кольори ДСНС та мав відповідні написи на корпусі.

“Це черговий доказ того, що для росіян не існує правил та моралі. Атака на евакуаційну групу — це свідомий злочин проти людяності!”, — кажуть у ДСНС.

Нагадаємо, фахівці компанії Донецькоблгаз перекрили подачу газу на прифронтову Миколаївку від станції “Слов’янська ДРЕС”. Це сталося через обстріли: газовики стверджують, що російські обстріли завдали газорозподільчій системі міста критичних пошкоджень. Місцева влада уточнює — до призупинення активних бойових дій подачу газу не відновлять.