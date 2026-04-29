Евакуація з Миколаївки, квітень 2026 року. Фото: з відео ГУНП Донеччини

Фахівці компанії Донецькоблгаз перекрили подачу газу на прифронтову Миколаївку від станції “Слов’янська ДРЕС”. Це сталося через обстріли: газовики стверджують, що російські обстріли завдали газорозподільчій системі міста критичних пошкоджень.

Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблгазу.

“На жаль, у Миколаївці через російські обстріли зафіксовано критичні пошкодження газових мереж. Донецькоблгаз повідомляє, що через різке зростання втрат газу та зниження тиску в розподільчих газопроводах фахівці змушені були перекрити подачу газу до міста від газорозподільчої станції “Слов’янська ДРЕС”, — повідомили у Донецькоблгазі 29 квітня о 9:12.

Там зазначили, що фахівці компанії продовжують контролювати ситуацію та нині оцінюють наслідки пошкоджень.

У Миколаївській міській ВА зауважили, що без газу залишилися 1109 абонентів. Втім, нині невідомо, скільки саме мешканців постраждали від відключення, ці дані встановлюють. Місцева влада попередила, що відновлення подачі газу буде можливе після завершення активних бойових дій.

Загалом майже за місяць у місті газова система була уражена щонайменше 44 рази: у період від 30 березня по 5 квітня у Миколаївці зафіксували 13 пошкоджень газових мереж, від 6 по 12 квітня — ще сім, від 13 по 19 квітня — 14 пошкоджень, від 20 по 26 квітня — ще 10 уражень системи.

Нагадаємо, з прифронтової Миколаївки напередодні евакуювали ще дев’ятьох людей. Операцію виконав підрозділ “Білий янгол” спільно з патрульною поліцією та загоном швидкого реагування Червоного Хреста. За один рейс вони вивезли чотирьох чоловіків і п’ятьох жінок — віком від 57 до 76 років. Разом із найнеобхіднішими речами люди забрали й своїх чотирилапих улюбленців.