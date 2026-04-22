"Жити нестерпно": з прифронтової Миколаївки евакуювали ще 9 людей

Евакуація з Миколаївки, квітень 2026 року. Фото: з відео ГУНП Донеччини

Цивільних з прифронтової Миколаївки евакував підрозділ “Білий янгол” спільно з патрульною поліцією та загоном швидкого реагування Червоного Хреста. За один рейс вони вивезли чотирьох чоловіків і п’ятьох жінок — віком від 57 до 76 років. Разом із найнеобхіднішими речами люди забрали й своїх чотирилапих улюбленців.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що через постійну небезпеку охочих покинути Миколаївку стає дедалі більше. У місті поганий звʼязок, тож заявки на евакуацію частіше передають родичі, друзі або знайомі людей, які хочуть виїхати. Рейси курсують майже щодня — цивільних забирають із заздалегідь визначених місць.

“У квартиру два осколки залетіли, вибило вікно. Я у цей момент сидів біля вікна і дивом не постраждав. У дітей будинок розбило – кришу, вікна повибивало. Тож прийняли рішення евакуюватися”, — розповідає Олександр Іванович.

Під час чергової операції з порятунку радари зафіксували наближення російського дрона, тож “Білі Янголи” довелося діяти максимально швидко. Вони вивезли людей броньованим автомобілем. Як зазначають правоохоронці, місцеві мешканці намагаються врятувати не лише себе, а й тих, хто для них важливий.

“Я люблю своїх котів, не можу їх залишити. Сподіваюсь, що квартира вціліє, війна закінчиться і ми повернемося додому. Але зараз тут жити нестерпно, кожен день боїшся і не знаєш, що прилетить”, — каже одна з врятованих жінок.

Евакуйованих доставили до безпечної локації. Звідти волонтери допоможуть їм виїхати до більш безпечних регіонів України.

Нагадаємо, нещодавно екіпажу “Білого Янгола” вдалося вивезти з Миколаївки 21 жителя, а днем раніше — пораненого чоловіка з епілепсією.