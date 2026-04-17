Евакуація з Миколаївки. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донецької області

Екіпажі “Білого янгола” спільно із загоном швидкого реагування Червоного Хреста й патрульної поліції щодня евакуюють людей із прифронтового міста. Нещодавно їм вдалося вивезти звідти 21 жителя, а днем раніше — пораненого чоловіка з епілепсією.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

За словами правоохоронців, нині в Миколаївці критична ситуація. Місто щодня потерпає від ворожих ударів КАБами, артилерією і різними видами дронів. Через це поранень регулярно дістають цивільні.

“У мене будинок зруйнували. Там стріляють кожну ніч. Тільки сяду на кухні чаю попити, а там уже під вікном «мурликає»”, — розповіла одна з евакуйованих жительок Миколаївки, у куртці якої після одного з обстрілів застряг уламок.

Куртка евакуйованої жительки Миколаївки, у якій застряг уламок. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донецької області

Разом із жінкою з міста вдалося евакуювати ще 20 людей. Більшість із них потребували медичної допомоги. А днем раніше правоохоронці вивезли звідти пораненого чоловіка з епілепсією — він три дні пролежав у своїй квартирі. Постраждалого евакуювали до лікарні в Словʼянську.

Нині в Миколаївці продовжують залишатися близько 3 700 людей.

Нагадаємо, 16 квітня 2026 року росіяни вчергове атакували Миколаївку. Цивільні від ударів не постраждали, але в місті руйнувань зазнали пʼять багатоквартирних будинків і заклад освіти.