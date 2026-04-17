Наслідки ударів по Донеччині за 16 квітня. Фото: поліція Донеччини

Поліція за 16 квітня зафіксувала 1400 російських атак по підконтрольній частині Донеччини, удари були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону. У фронтовому Добропіллі через влучання дрона поранень зазнала цивільна людина. Попередньо, більше за добу поранених та загиблих не було.

Під вогнем опинилися не менше дев’яти населених пунктів

Протягом 16 квітня на Донеччині росіяни атакували міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Біленьке, Красноторка, Олександрівка та Райгородок, — йдеться у зведенні від поліції.

По місту Добропілля росіяни вдарили FPV-дроном — поранень зазнала одна цивільна людина.

У низці населених пунктів фіксують руйнування внаслідок російських ударів:

по Слов’янську російські війська вдарили 1500-кілограмовою авіабомбою з УМПК і двома безпілотниками — дев’ять багатоквартирних і вісім приватних будинків, заклад освіти, господарська споруда та цивільне авто зазнали пошкоджень;

Краматорськ російські війська атакували двома FPV-дронами, там постраждав багатоквартирний будинок, а також був знищений припаркований автомобіль;

у Біленькому пошкоджений приватний будинок внаслідок ударів;

ще п’ять багатоквартирних будинків та заклад освіти зазнали руйнувань у Миколаївці;

у Райгородку пошкоджені вісім осель;

по Дружківці російські військові вдарили FPV-дроном — постраждало авто.

Загалом руйнувань за добу зазнали 39 цивільних об’єктів, з них 32 — житлові будинки, уточнили у поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що також під вогнем була Різниківка Сіверської громади.

Костянтинівський та Покровський напрямки залишаються в центрі уваги загарбників

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові один раз намагалися вклинитися в оборону поблизу Лимана;

на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили одну спробу окупантів просунутися вперед у районі Ямполя;

поблизу Міньківки та Никифорівки російські сили двічі атакували позиції Сил оборони України на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 25 атак поблизу Іллінівки, Костянтинівки, Плещіївки, Степанівки, Софіївки та Новопавлівки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 32 штурми у районах Родинського, Муравки, Удачного, Новоолександрівки, Покровська, Молодецького та Котлиного;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки тричі атакували поблизу Калинівського, Березового та Новоолександрівки.

Нагадаємо, українська розвідка оцінює, що Росія планує повністю окупувати Донецьку та Луганську області до вересня цього року, залучивши для цього стратегічні резерви. Посилення ударів по тилових містах України розвідка сприймає як підготовку загарбників до нового наступу.