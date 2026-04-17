Російькі військові. Ілюстративне фото із російських джерел

Українська розвідка оцінює, що Росія планує повністю окупувати Донецьку та Луганську області до вересня цього року, залучивши для цього стратегічні резерви. Посилення ударів по тилових містах України розвідка сприймає як підготовку загарбників до нового наступу.

Про це в інтерв’ю Financial Times заявив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Для нового наземного наступу, який загарбники планують розпочати на Сході, країна-агресорка планує виділити ще 20 тис. бійців зі стратегічного резерву. Наразі на тимчасово окупованих територіях України, зазначив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, перебувають 680 тис. солдатів Росії.

За оцінкою Скібіцького, нарощування ракетних і дронових ударів є частиною стратегії зі знищення критичної інфраструктури та підготовки театру воєнних дій до весняно-літнього наступу. Військовий вважає, що Москва не зацікавлена в реальних мирних переговорах.

Росія щомісяця виробляє близько 60 ракет “Іскандер” і розширила потужності пускових установок, тоді як Україні не вистачає систем протиповітряної оборони класу Patriot для прикриття всієї території країни, зазначив Скібіцький. Україна намагається отримати від союзників ракети до комплексів Patriot PAC-3, які здатні перехоплювати балістичні цілі.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький зазначив, що українська енергетична інфраструктура, пошкоджена взимку, залишається вразливою до російських ударів. Росія продовжує вдосконалювати тактику своїх атак по ній.

Нагадаємо, українські військові зберігають позиції у Грушиному поблизу Покровська — там тривають вуличні бої. Нещодавно DeepState позначив селище “червоною зоною”, однак захисники спростовують його окупацію. Вони припускають, що аналітики мають інформацію про “переважаючу кількість” російських військ на цьому відтинку.