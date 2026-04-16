У Гришиному поблизу Покровська тривають вуличні бої, росіяни не захопили селище, — 7 корпус ДШВ

Гришине на мапі.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Українські військові зберігають позиції у Грушиному поблизу Покровська — там тривають вуличні бої. Нещодавно DeepState позначив селище “червоною зоною”, однак захисники спростовують його окупацію. Вони припускають, що аналітики мають інформацію про “переважаючу кількість” російських військ на цьому відтинку.

Про це сказав речник 7 корпусу ДШВ Сергій Окішев в етері “Єдині Новини”.

За його словами, у Гришиному — за 8,7 кілометра від Покровська — тривають вуличні бої. Українські військові зберігають позиції у селищі, там працюють пошуково-ударні групи, які виявляють окупантів — як у забудові, так і “зеленці”. Окрім цього, на відтинку працює аеророзвідка, яка також завдає втрат війська країни-агресорки.

“Я нагадаю, що вже з’явилося листя на деревах, і противник цим користується. Він намагається більше інфільтруватися в наш міжпозиційний простір. І ми так само ведемо аеророзвідку і визначаємо місця закріплення та скупчення з неба. І, відповідно, наносимо туди удари”, — каже речник.

Окішев також прокоментував мапу проєкту DeepState, які днями позначили Гришине “червоною зоною”. Він припустив, що позначка вказує не на окупацію населеного пункту. Натомість аналітики могли отримати інформацію про переважаючу кількість загарбників, які домінують над Силами оборони.

“У DeepState є свої технології, де вони визначають, яка зона є червоною, яка сірою і так далі. Скоріш за все, DeepState відмічає село Гришине червоним, тому що, за їхньою інформацією, кількість окупанта домінує над кількістю Сил оборони України в цьому селищі”, — пояснив військовий.

Нагадаємо, війська країни-агресорки не полишають спроб прорвати оборону в районі Гришиного та Мирнограда — одні з ключових населених пунктів Покровської агломерації. Окупанти намагаються тиснути, однак Сили оборони стримують їх. Лише за останній тиждень ЗСУ на відтинку знищили більш як 300 росіян.