Росіяни продовжують тиснуть в районі Гришиного та Мирнограда: за тиждень там знищили близько 300 окупантів

Гришине та Мирноград на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Війська країни-агресорки не полишають спроб прорвати оборону в районі Гришиного та Мирнограда — одні з ключових населених пунктів Покровської агломерації. Окупанти намагаються тиснути, однак Сили оборони стримують їх. Лише за останній тиждень ЗСУ на відтинку знищили більш як 300 росіян.

Про це повідомили у 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.

Там розповіли, що за період з 6 по 12 квітня російські війська продовжили фокусувати натиск переважно у районі Гришиного та Мирноград — смуга відповідальності корпусу в Покровській агломерації. Окрім того, окупанти марно намагалися наростити кількість артилерії.

Українські військові запевняють, що продовжують стримувати окупантів. Так, за минулий тиждень захисники ліквідували та поранили 311 російських військових, а щодо техніки:

збили та посадили – 899 ударних БпЛА;

знищили та пошкодили 14 одиниць авто- і мототехніки;

уразили 26 точок запуску БпЛА;

уразили 2 одиниці бронетехніки, 15 гармат та РСЗВ.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку

Упродовж минулої доби Сили оборони на Покровському напрямку зупинили 28 штурмів агресора у Білицького, Родинського, Мирнограда, Затишка, Гришиного, Покровська, Удачного, Молодецького, Муравки та Новопавлівки.

Останніми днями війська країни-агресорки зменшили кількість ударів артилерії, авіації та ударними дронами на цьому відтинку – у зоні відповідальності спецзагону “Тайфун”. Українські військові спостерігають перекидання деяких резервів військ країни-агресорки.

Зокрема, наступ окупантів, який був тиждень тому, уповільнюється – росіяни зменшують кількість штурмових груп. Також загарбники менше використовують артилерію для атак по лінії оборони, це ж стосується дронових атак та скидів КАБів.

Водночас тактика військ Росії не змінюється: намагаються просуватися, діючи групами по 2-3 військовослужбовці. Окупанти не полишають спроб взяти під контроль дронів трасу Павлоград-Покровськ на дистанції 50 кілометрів. Поки їхні безпілотники не дозволяють цього зробити, адже “не є настільки точними”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровський напрямок до кінця квітня. Однак, вважає глава держави, в окупантів немає на це сил.