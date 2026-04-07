Росіяни зменшили кількість атак на Покровському напрямку, ймовірно, перекидають війська ні інші відтинки, – “Тайфун”

Покровський напрямок на мапі. Фото: DeepState

Останніми днями війська країни-агресорки зменшили кількість ударів артилерії, авіації та ударними дронами на Покровському відтинку – у зоні відповідальності спецзагону “Тайфун”. На їхню думку, російське командування перекидає резерви на інші напрямки.

Про це розповів заступник командира групи спецпризначення спецзагону “Тайфун” на позивний “Скорпіон” в етері “Єдині Новини”.

Він розповів, що українські військові спостерігають перекидання деяких резервів військ країни-агресорки. Зокрема, наступ окупантів, який був тиждень тому, уповільнюється – росіяни зменшують кількість штурмових груп. Також загарбники менше використовують артилерію для атак по лінії оборони, це ж стосується дронових атак та скидів КАБів.

“За декілька днів ми вже спостерігаємо, що артилерія набагато менше почала працювати по лінії оборони, авіація почала набагато менше скидати КАБів. І набагато менша активність ударних їхніх “крил”. Тобто є тенденція, що противник перекидає резерви з нашого напрямку на інші, де є дефіцит особового складу”, – розповів військовий.

За словами “Скорпіона”, тактика військ Росії не змінилася: намагаються просуватися, діючи групами по 2-3 військовослужбовці. Росіяни не полишають спроб взяти під контроль дронів трасу Павлоград-Покровськ на дистанції 50 кілометрів. Поки їхні безпілотники не дозволяють цього зробити, адже “не є настільки точними”.

Нагадаємо, у зоні відповідальності 12-ї бригади НГУ “Азов” на Добропільському напрямку поступово зростає інтенсивність бойових дій, у підрозділі очікують подальшого загострення ситуації вже у квітні, впродовж одного-двох тижнів.