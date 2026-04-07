Добропілля у березні 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

У зоні відповідальності 12-ї бригади НГУ “Азов” на Добропільському напрямку поступово зростає інтенсивність бойових дій, у підрозділі очікують подальшого загострення ситуації вже у квітні, впродовж одного-двох тижнів.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” наприкінці доби 6 квітня повідомив офіцер 12 бригади “Азов” НГУ з позивним “Культура”.

На напрямку активізація почалася із другої половини березня, російські загарбники застосовують комбіновану тактику просування: вони штурмують на мотоциклах, квадроциклах і самокатах, а також намагаються просуватися вперед малими піхотними групами.

“У зоні відповідальності бригади із другої половини минулого місяця (березня, — ред.) активувались дії ворога. По тактиці вони іноді застосовують штурми на мотоциклах, на квадроциклах, на самокатах. В тому числі малими пішими групами намагаються зайти в наші порядки”, — повідомив офіцер “Азову” з позивним “Культура”.

Він зазначив, що більшість таких груп українські сили уражають ще до виходу на бойові рубежі, на етапах висування та зосередження.

Офіцер пояснив, чому найближчими тижнями в “Азові” очікують зростання активності росіян. Нині дерева тільки починають вкриватися листям, тому російська піхота ще не може повноцінно використовувати рослинність для маскування. Однак з поширенням зеленого покриву ситуація може змінитися.

Найгострішою на напрямку залишається ситуація у районі міст Білицьке та Родинське, уточнив офіцер із позивним “Культура”. За даними бригади, на цьому напрямку зосереджене угруповання у складі двох бригад і близько п’яти додаткових батальйонів, серед яких є стрілецькі й танкові.

Крім того, зазначив військовий, останнім часом кількість обстрілів у тилових районах зросла в півтора-два рази. Росіяни активніше застосовують керовані авіабомби, через що зростають втрати серед цивільного населення та руйнування об’єктів інфраструктури.

Окремо “Культура” звернув увагу на зміну у використанні дронів типу “Молнія” — загарбники почали обладнувати їх якіснішими камерами та залучати для розвідки, а не лише для ударів.

Нагадаємо, українська влада визнала тимчасово окупованими всі шість сіл Званівської громади Бахмутського району Донеччини. Відповідні зміни з’явилися в найновішій версії офіційного переліку від 31 березня 2026 року. Раніше жоден із цих населених пунктів не мав такого статусу — тепер окупованою стала вся громада одразу.