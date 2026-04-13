Де лінія фронту у Донецькій області на 13 квітня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 12 квітня 2026 року.

На Великдень війська країни-агресорки продовжили завдати ударів по житлових кварталах та лінії фронту Донецької області. Через ці атаки загинули дві людини, ще одна дістала поранень. Окупанти били, зокрема по Дружківці та Краматорську. Бої також тривали на фронту регіону. Більше про наслідки — читайте у матеріалі.

Які міста та села атакували росіяни на Донеччині 12 квітня

Під вогнем російських військ 12 квітня були загалом чотири населені пункти області, повідомили у поліції Донеччини. Окупанти били по Дружківці, Краматорську, Олексієво-Дружківці та Очеретиному.

Правоохоронці уточнюють, що загарбники продовжили на Великдень бити по житловій інфраструктурі та лінії фронту. Загалом минулої доби зазнали руйнувань чотири цивільні об’єкти.

Так, у Дружківці росіяни на автодорозі вбили FPV-дроном цивільного. Також вони пошкодили автомобіль.

Окрім цього, близько 01:46 загарбники вдарили по Краматорську – загинула людина, ще одна зазнала поранень. Там також фіксували руйнування гаража, а в Очеретиному – цивільної автівки.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу з лінії фронту евакуювали ще 280 людей, зокрема 55 дітей.

Ситуація на фронтах Донеччини

На Лиманському напрямку окупанти п’ять разів намагався вклинитися в українську оборону, пишу у Генштабі ЗСУ — росіяни атакували в бік Лиману. Тим часом на Словʼянському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили шість спроб окупантів просунутися у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Калеників та Різниківки.

На Краматорському напрямку загарбники один раз атакували в бік Маркового. На Костянтинівському напрямку російські війська здійснили 15 атак в районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Новопавлівки, Кучерого Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 28 штурмів агресора у Білицького, Родинського, Мирнограда, Затишка, Гришиного, Покровська, Удачного, Молодецького, Муравки та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти атакували п’ять разів у районах Олександрограда та у бік Зеленого Гаю, Січневого, Калинівського, Вербового.

Нагадаємо, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що розбіжності між Україною та Росією щодо територій нібито зводяться до “лічених кілометрів”. У Кремлі також вкотре нагадали про свої плани окупувати всю територію Донецької області.