У Кремлі назвали війну з Україною “суперечкою за кілька квадратних кілометрів”

Стела Донецької області. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Прес секретар російського президента Дмитро Пєсков стверджує, що розбіжності між Україною та Росією щодо територій нібито зводяться до “лічених кілометрів”. У Кремлі також вкотре нагадали про свої плани окупувати всю територію Донецької області.

Таку заяву він зробив у коментарі російським ЗМІ.

“На даному етапі йдеться про суперечку щодо кількох квадратних кілометрів території в тому чи іншому напрямку. Це дійсно лічені кілометри”, — сказав Пєсков

Він також додав, що Росія прагне вийти на адміністративні кордони так званої “ДНР”, маючи на увазі окуповану частину Донецької області: “Грубо кажучи, там 18-17% “Донецької Народної Республіки”, яку нам залишилося звільнити”.

Додамо, що загалом з 26,5 тис. км² загальної площі Донеччини в окупації станом на початок квітня 2026 року перебувають 21,05 тис. км², або 79,4%. За березень 2026 року окупаційні війська захопили близько 0,3% площі області. Для порівняння: у лютому цей показник становив 0,5%, а у січні — 0,47%. У грудні 2025 року — 1,2%.

Також представник Кремля назвав так зване Великоднє премирʼя “гуманітарним жестом з боку Путіна”.

Нагадаємо, що за майже добу війська країни-агресорки порушили режим припинення вогню близько 2,3 тисячі разів. Окупанти продовжили наступати та атакувати позиції Сил оборони на різних відтинках фронту.