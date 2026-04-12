Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

За майже добу війська країни-агресорки порушили режим припинення вогню близько 2,3 тисячі разів. Окупанти продовжили наступати та атакувати позиції Сил оборони на різних відтинках фронту. Водночас ударів ракетами, авіабомбами та “шахедами” не було.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, на ранок 12 квітня російські війська 2 299 рази порушили режим припинення вогню. Так, українські військові зафіксували: 28 штурмів окупантів, 479 обстрілів, 747 ударів безпілотниками-“камікадзе” та ще 1045 атак ударними FPV-дронами. Однак загарбники не били ракетами, керованими авіабомбами та “шахедами”.

Водночас, уточнюють українські військові, 11 квітня росіяни завдали вісім авіаційних ударів, скинувши 184 авіабомби. Крім того, вони застосували понад 8,4 тисячі дронів-“камікадзе” та 2947 разів обстріляли населені пункти та позиції ЗСУ. З них 123 атаки — із реактивних систем залпового вогню.

Як зазначили у 7 корпусі ДШВ, після 16:00 в суботу, 11 квітня, і до 10 ранку на Великдень, 12 квітня, окупанти били FPV-дронами та артилерією по позиціях Сил оборони в районі Гришиного. Окрім цього, російська армія намагалася просунутися в бік селища малими піхотними групами.

“Крім того, противник проявляв активність у районі Мирнограда. Українські оборонці знищили піхоту та техніку окупанта, що були залучені до активних дій”, — пояснили оборонці.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження живої сили й техніки військ країни-агресорки, а ще два пункти управління.

“Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 1 311 180 військових. Минулої доби втрати росіян становили 1070 людей. Також Сили оборони знешкодили вісім танків, три бойові броньовані машини, 73 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 2081 безпілотний літальний апарат, 216 одиниць автомобільної техніки окупантів”, — додали у Гентшабі.

Нагадаємо, упродовж минулої доби війська країни-агресорки продовжили завдавати атак по містах та селах підконтрольної частини Донецької області. Через ці удари зазнали поранень загалом 15 людей, найбільше — у Краматорську. Росіяни продовжили наступати на відтинках фронту регіону.