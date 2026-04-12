Де лінія фронту у Донецькій області на 12 квітня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області 11 квітня 2026-го.

Упродовж минулої доби війська країни-агресорки продовжили завдавати атак по містах та селах підконтрольної частини Донецької області. Через ці удари зазнали поранень загалом 15 людей, найбільше — у Краматорську. Росіяни продовжили наступати на відтинках фронту регіону. Більше про це — читайте далі.

Які міста та села Донеччини обстріляли росіяни 11 квітня

11 квітня під вогнем російських військ перебували 8 населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Так, окупанти били по Добропіллю, Дружківці, Краматорську, Слов’янську, Мирній Долині, Новомиколаївці, Самійлівці та Шостаківці.

Правоохоронці не називають кількість ударів, яких завдали загарбники напередодні Великодня. Однак вказують, що руйнувань зазнали 117 цивільних об’єктів, з них 80 житлових будинків.

Так, по Краматорську росіяни вдарили чотирма авіабомбами та двома дронами – поранень дістали 11 цивільних. У місті фіксували руйнування 18 багатоповерхівок, об’єкта інфраструктури та 11 автомобілів.

Ще двоє поранених – у Дружківці, на яку військ країни-агресорки спрямували пʼять FPV-дронів. Вони пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, цивільне авто.

У Слов’янську внаслідок дронових атак травм дістав мирний житель. Росіяни понівечили приватний будинок і автомобіль.

Добропілля зазнало двох ударів, зокрема бомбою “КАБ-250” – є поранений, пошкоджені підприємства, приватний будинок і два гаражі.

По Новомиколаївці Росія здійснила комбінований обстріл трьома КАБАми та РСЗВ «Торнадо-С». Там фіксували руйнування пʼяти багатоповерхівок та 46 приватних будинків, фермерського господарства, підприємства і семи цивільних авто.

У Шостаківці удар БпЛА “Герань-2” пошкодив пʼять приватних будинків і адмінбудівлю. У Самійлівці та Мирній Долині – по одному приватному будинку.

Як звітують у Донецькій ОВА, з лінії фронту евакуювали ще 353 людини, зокрема 74 дитини.

Ситуація на фронтах Донеччини

На Лиманському напрямку російські війська дев’ять разів намагалися вклинитися в українську оборону, пишуть у Генштабі ЗСУ. Зокрема, атакували поблизу Зарічного та у бік Шийківки, Дробишевого і Лиману.

На Слов’янському напрямку упродовж вчорашньої доби українські захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед в районі Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку бойових зіткнень не фіксували. Однак на Костянтинівському напрямку окупанти провели 21 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 22 штурмові дії загарбників у районах Родинського, Дорожнього, Мирнограда, Удачного, Новомиколаївки, Молодецького та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Новогригорівки, Тернового та в бік Привілля.

Нагадаємо, Кремль відкинув можливість перемир’я в російсько-українській війні. Загарбники заявляють, що “готові лише на мир, а рішення про настання миру має прийняти Зеленський”.