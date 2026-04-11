Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Окупаційні війська вдарили чотирма авіабомбами по центру Краматорська напередодні великоднього перемир’я. В епіцентрі удару опинилися житлові багатоповерхівки, поранень дістали щонайменше десятеро місцевих. Руйнувань зазнали майже два десятки цивільних споруд. Показуємо наслідки ударів російської армії 11 квітня 2026 року.

Який вигляд мають житлові багатоповерхівки, що постраждали від удару авіабомбами по Краматорську 11 квітня 2026 року

Найбільше постраждали житлові будинки — у деяких бомби розтрощили цілі кути, в інших вибухова хвиля вибила віконні рами разом із балконами.

Втім, деякі будинки зазнали лише поверхневих пошкоджень: вибило шибки, а стіни подряпали осколки.

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Як у Краматорську прибирають наслідки удару авіабомбами 11 квітня 2026 року

На місці удару працюють комунальники — метуть дороги та допомагають закривати вибиті вікна OSB-плитами.

До робіт залучили також техніку: щонайменше два трактори та вантажні машини прибирають з вулиць важкі уламки цегли, бетону, вікон та іншого брухту.

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наслідки удару російських авіабомб по центру Краматорська, 11 квітня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Нагадаємо, напередодні, 10 квітня 2026 року, окупаційні війська також били по Донеччині. Під обстрілами опинилися Добропілля, Краматорськ, Слов’янськ та інші населені пункти області. Унаслідок атак загинув мирний житель, ще троє зазнали поранень.