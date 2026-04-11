Наслідки ударів по Донеччині 10 квітня 2026 року.

Минулої доби російські війська здійснили понад 1,3 тисячі ударів по населених пунктах і вздовж лінії фронту на Донеччині. Під обстрілами опинилися Добропілля, Краматорськ, Слов’янськ та інші населені пункти області. Унаслідок атак загинув мирний житель, ще троє зазнали поранень. Детальніше про ситуацію розповідаємо далі.

Під обстріли окупантів потрапили 7 населених пунктів Донеччини

10 квітня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Добропілля, Краматорськ, Слов’янськ, селище Святогорівка та села Добропілля, Завидо-Борзенка й Осикове.

У Добропіллі внаслідок російського удару загинув цивільний.

По Слов’янську російські війська завдали удару двома БпЛА “Герань-2”. Унаслідок атаки поранені троє людей, пошкоджені 20 приватних будинків і три автомобілі. Після обстрілу в житловому секторі спалахнула пожежа в двоповерховому будинку площею 110 кв. м — рятувальники загасили вогонь, постраждалих немає.

Вже вранці 11 квітня російські війська обстріляли центр Краматорська авіабомбами, у місті встановлюють наслідки ударів. На місці працюють усі відповідні служби, повідомив очільник громади Олександр Гончаренко.

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 173 бойових зіткнення на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Лиманському напрямку російські війська атакували десять разів, намагаючись просунутися поблизу Діброви, Надії, Зарічного та в напрямку Ольгівки, Степового, Дружелюбівки й Чернещини;

на Слов’янському напрямку протягом доби українські захисники зупинили три спроби просування загарбників поблизу Різниківки та Ямполя;

на Краматорському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили;

на Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 19 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Степанівки, Іванопілля та Софіївки;

на Покровському напрямку захисники зупинили 26 штурмових дій росіян у районах Білицького, Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Удачного, Іванівки, Молодецького, Покровська, Шевченка, Гришиного, Філії та Новосергіївки;

на Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів атакували в районах Калинівського, Олександрограда, Січневого та Вербового.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: ДСНС Донеччини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про наміри Росії захопити Покровський напрямок до кінця квітня. Водночас, за його словами, в окупантів недостатньо сил для реалізації цих планів.