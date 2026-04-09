Росіяни хочуть захопити Покровський напрямок до кінця квітня, — Зеленський

Ключові для Росії Покровськ, Костянтинівка та Дружківка на мапі. Фото: DeepState

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровський напрямок до кінця квітня. Однак, вважає глава держави, в окупантів немає на це сил.

Про це президент сказав під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді, цитує “Інтерфакс-Україна”.

За словами Володимира Зеленського, російська армія не полишає спроб захопити низку населених пунктів на Покровському напрямку. Передусім ідеться про Покровськ, Дружківку та Костянтинівку.

Він зазначив, що таке “завдання” армія Росії хоче виконати до кінця квітня 2026 року. Проте президент стверджує, що це неможливо: “У них немає на це сил”.

Також глава держави зазначив, що на Покровському напрямку ситуація дуже складна, але “стоїмо”.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку

Упродовж минулої доби Сили оборони на Покровському напрямку зупинили 32 штурмові дії російських військових у районах Родинського, Покровська, Котлиного, Муравки, Гришиного, Удачного, Філії та у бік Білицького, Новоолександрівки, Новопідгородного, Сергіївки.

Останніми днями війська країни-агресорки зменшили кількість ударів артилерії, авіації та ударними дронами на цьому відтинку – у зоні відповідальності спецзагону “Тайфун”. Українські військові спостерігають перекидання деяких резервів військ країни-агресорки.

Зокрема, наступ окупантів, який був тиждень тому, уповільнюється – росіяни зменшують кількість штурмових груп. Також загарбники менше використовують артилерію для атак по лінії оборони, це ж стосується дронових атак та скидів КАБів.

Водночас тактика військ Росії не змінюється: намагаються просуватися, діючи групами по 2-3 військовослужбовці. Окупанти не полишають спроб взяти під контроль дронів трасу Павлоград-Покровськ на дистанції 50 кілометрів. Поки їхні безпілотники не дозволяють цього зробити, адже “не є настільки точними”.

Нагадаємо, протягом усього першого кварталу 2026 року українським захисникам вдалося сповільнити наступ російської армії. Якщо порівнювати з груднем 2025 року, темпи окупації Донецької області впали утричі. У березні армія загарбників захопила 0,3% площі регіону.