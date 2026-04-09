Наслідки обстрілів в Донецькій області 8 квітня 2026 року, фото: Поліція Донеччини

Поліція за добу зафіксувала 1528 ударів з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем були як лінія фронту, так і порівняно віддалені від неї населені пункти. Серед цивільних, попередньо, не було загиблих внаслідок ударів армії країни-агресорки, однак не обійшлось без поранених.

Щонайменше 10 населених пунктів були під вогнем

Міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок та Шабельківка, — ці населені пункти були під вогнем 8 квітня, стверджують у поліції.

В Олексієво-Дружківці поранень зазнали троє цивільних, також у селищі постраждав один транспортний засіб — мопед. По Слов’янську окупанти били чотирма FPV-дронами — поранень зазнав цивільний мешканець, постраждали два авто.

Одна людина поранена внаслідок ударів по Миколаївці, у місті також постраждав багатоквартирний будинок. Ще одна людина поранена у Біленькому після ударів з БпЛА. Окрім цього, у населеному пункті фіксують пошкодження трьох приватних будинків.

У ще п’яти містах та селищах Донеччини російські атаки не призвели до поранення чи загибелі цивільних, але завдали руйнувань:

по Краматорську били три дрони — пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, котельня та дві цивільні автівці;

у Малотаранівці та Шабельківці постраждали по одному магазину;

у Дружківці після влучання FPV-дрона пошкоджений багатоквартирний будинок;

на прифронтове Добропілля скинули 250-кілограмову авіабомбу — зруйнований багатоквартирний будинок.

Загалом за добу, за підрахунками поліції, на Донеччині руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів. 8 з них — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що у період від ранку 8 квітня до ранку 9 квітня влучання фіксували також у Малинівці, Очеретиному та Різниківці.

На Покровському напрямку зупинили 32 штурми

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові шість разів атакували, намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Греківки, Зарічного та у бік Ставків, Діброви, Нового Миру й Лимана;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили п’ять спроб окупантів просунутися вперед у бік Різниківки;

у бік Тихонівки на Краматорському напрямку російські сили один раз атакували;

поблизу Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки, Плещіївки, Іллінівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 атак;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 32 штурмові дії російських військових у районах Родинського, Покровська, Котлиного, Муравки, Гришиного, Удачного, Філії та у бік Білицького, Новоолександрівки, Новопідгородного, Сергіївки;

на Олександрівському напрямку армійці країни-агресорки сім разів атакували у напрямках Лісного, Олександрограда, Новоселівки та в районі Новогригорівки.

Нагадаємо, армія країни-агресорки зосереджує особовий склад і вогневі засоби на Лиманській ділянці фронту, готуючись до посилення наступальних дій. Нині вони продовжують штурми за тактикою малих піхотних груп, однак паралельно стягують резерви до лінії зіткнення.