Поліція за добу зафіксувала 1528 ударів з боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Під вогнем були як лінія фронту, так і порівняно віддалені від неї населені пункти. Серед цивільних, попередньо, не було загиблих внаслідок ударів армії країни-агресорки, однак не обійшлось без поранених.
Міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селища Біленьке, Малотаранівка, Олексієво-Дружківка, Райгородок та Шабельківка, — ці населені пункти були під вогнем 8 квітня, стверджують у поліції.
В Олексієво-Дружківці поранень зазнали троє цивільних, також у селищі постраждав один транспортний засіб — мопед. По Слов’янську окупанти били чотирма FPV-дронами — поранень зазнав цивільний мешканець, постраждали два авто.
Одна людина поранена внаслідок ударів по Миколаївці, у місті також постраждав багатоквартирний будинок. Ще одна людина поранена у Біленькому після ударів з БпЛА. Окрім цього, у населеному пункті фіксують пошкодження трьох приватних будинків.
У ще п’яти містах та селищах Донеччини російські атаки не призвели до поранення чи загибелі цивільних, але завдали руйнувань:
Загалом за добу, за підрахунками поліції, на Донеччині руйнувань зазнали 18 цивільних об’єктів. 8 з них — житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що у період від ранку 8 квітня до ранку 9 квітня влучання фіксували також у Малинівці, Очеретиному та Різниківці.
Нагадаємо, армія країни-агресорки зосереджує особовий склад і вогневі засоби на Лиманській ділянці фронту, готуючись до посилення наступальних дій. Нині вони продовжують штурми за тактикою малих піхотних груп, однак паралельно стягують резерви до лінії зіткнення.