Армія країни-агресорки зосереджує особовий склад і вогневі засоби на Лиманській ділянці фронту, готуючись до посилення наступальних дій. Нині вони продовжують штурми за тактикою малих піхотних груп, однак паралельно стягують резерви до лінії зіткнення.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів речник 66 окремої механізованої бригади імені Князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

“Росіяни намагаються стягувати свою піхоту до переднього краю і так само стягують свої вогневі засоби. Найперше — нарощують кількість точок злету, кількість місць, звідки можуть працювати їхні оператори дронів, і так само кількість своєї артилерії та мінометів. Намагаються підтягувати свої вогневі засоби, щоб працювати по наших логістичних маршрутах та позиціях”, — каже речник 66 ОМБр Василь Денисюк.

Він зазначив, що українські сили у відповідь протидіють накопиченню російських військ, зокрема атакують піхоту та вогневі засоби країни-агресорки, коли ті наближаються до переднього краю лінії фронту.

Поповнення на Лиманському напрямку Росія формує з різних категорій особового складу. Серед них — щойно мобілізовані бійці без підготовки та досвідчені військові, переведені з інших ділянок фронту, уточнив Василь Денисюк.

“Противник постійно отримує тут поповнення своєї, в першу чергу, живої сили в різний спосіб. Це можуть бути новомобілізовані росіяни, які зовсім непідготовлені, так і вже росіяни із бойовим досвідом, перекинуті із інших напрямків. Тобто, очевидно, що для противника Лиманський напрямок залишається одним із ключових, він докладає значних зусиль тут”, — зазначив військовий.

Додатковим фактором, який впливає на дії російського угруповання, є погода: поява листя на деревах і кущах дозволить їм краще маскувати переміщення під час штурмів, уточнив речник.

Нагадаємо, за словами українських військових, відтинок біля Покровська та Мирнограда лишається районом найбільш жорстких боїв, там тривають зіткнення малих піхотних груп. Оборонці запевняють: присутність військ країни-агресорки у цих містах не означає втрату контролю над ними. Голова задача окупантів там — взяти не населені пункти, а землі, навіть якщо на них залишаться руїни.