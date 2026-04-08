Одна зі знищених будівель на Донеччині. Ілюстративне фото: 14 бригада НГУ "Червона Калина"

За словами українських військових, відтинок біля Покровська та Мирнограда лишається районом найбільш жорстких боїв, там тривають зіткнення малих піхотних груп. Оборонці запевняють: присутність військ країни-агресорки у цих містах не означає втрату контролю над ними. Голова задача окупантів там — взяти не населені пункти, а землі, навіть якщо на них залишаться руїни.

Про це йдеться в інтервʼю ІА “Вчасно” з очільником відділення комунікацій 14 бригади НГУ “Червона Калина” Максимом Бакуліним.

За його словами, нині Покровський напрямок є найгарячішим відтинком фронту Донецької області — там тривають зіткнення малих груп. Підготовка до “зеленки” — настання весни — впливає на російську тактику. Українські військові вже відчувають це на територіях біля Покровська та Мирнограда.

Українській піхоті та операторам, каже Бакулін, нині доводиться протистояти тактиці “випалених міст”. Головна задача окупантів — взяти не міста, а землі, навіть якщо на ній лишилися руїни, уточнив військовий:

“Присутність особового складу росіян ні в Мирнограді, ні в Покровську не означає, що ці міста захоплені й неконтрольовані. Навіть якщо вони тисячу прапорів піднімуть. Росіяни не можуть вільно ходити й не боятися. Переміщуються лише пішки, їх злітні позиції так само розбиваються”.

Бакулін зазначив, що найбільша загроза в тому, що окупанти вміють масштабувати свої вдалі рішення, які застосовують під час наступу. До прикладу, раніше росіяни використовували авіацію не так активно, однак нині вона “відпрацьовує” постійно. Усе частіше військові отримують повідомлення, що КАБи летять не просто в бік якогось населеного пункту, а туди, де знаходяться українські позиції та бійці.

Окрім цього, загарбники вдаються до тактики “виснаження міст” — цілеспрямовано б’ють по водонапірних вежах та енергетичній інфраструктурі, аби перекрити постачання води та світла. Після цього, додає речник, росіяни починають “планомірне знищення населеного пункту до стану суцільної руїни”.

“Натомість нам, щоб знищити будівлю, в якій окупант накопичується для штурму, треба зосередити дуже потужні засоби, залучати інші підрозділи. Для нас це проблема, росіяни ж вільніше себе поводять. На жаль, протистояти такій кількості засобів і особового складу дуже важко. Але вони топчуться на одному місці”, — каже Максим Бакулін.

Нагадаємо, останніми днями війська країни-агресорки зменшили кількість ударів артилерії, авіації та ударними дронами на Покровському відтинку – у зоні відповідальності спецзагону “Тайфун”. На їхню думку, російське командування перекидає резерви на інші напрямки.