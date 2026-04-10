У Кремлі заявили, що Росія проти перемир’я, а мир — відповідальність Зеленського

Чи можливе перемир'я

Кремль відкинув можливість перемир’я в російсько-українській війни. Загарбники заявляють, що “готові лише на мир, а рішення про настання миру має прийняти Зеленський”.

Про це повідомляють медіа загарбників з посиланням на спікера Кремля Дмітрія Пєскова.

“Ми неодноразово казали, і як казав президент Путін, ми не хочемо перемир’я, ми хочемо миру, міцного, сталого миру”, — заявив Пєсков.

Він також зазначив, що “мир може настати сьогодні”, якщо президент України Володимир Зеленський “візьме на себе відповідальність і прийме відповідне рішення”.

Про яке саме рішення йдеться мова, цього разу Пєсков не уточнив. Раніше він заявляв, що Зеленський має віддати наказ про виведення українських військ з Донецької області.

Нагадаємо, російські медіа заявили, що Україна та Росія проведуть новий обмін полоненими 11 квітня, перед Великоднем.