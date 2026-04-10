Обмін полоненими 6 березня. Фото: Володимир Зеленський

Російське пропагандистське видання Russia Today, посилаючись на анонімне джерело, повідомляє, що наступний обмін полоненими між Україною та Росією запланований на 11 квітня. Українська сторона раніше також повідомляла, що робота над великоднім обміном триває, а також висловлювала сподівання, що він відбудеться.

Про запланований на 11 квітня обмін повідомляє з посиланням на Russia Today видання РБК.

Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся у два етапи 5 та 6 березня у форматі 500 на 500. Крім цього, українській стороні також вдалося додатково повернути двох цивільних громадян, тому загалом з російської неволі прибули 502 людини.

Україна та Росія раніше вже проводили обміни полоненими у дати, наближені до Великодня. Так, у 2022 році за 5 днів до свята на підконтрольну територію повернули 76 українців, у 2023 році обмін був безпосередньо на Великдень, повернули ще 130 військових, у 2025-му обмін був за день до Великодня — повернули 277 оборонців.

На великодній обмін полоненими у 2026-му також сподівається голова Офісу президента Кирило Буданов. В інтерв’ю Укрінформу він зазначив, що контакти з Росією для цього продовжуються.

“Ми сподіваємося [на обмін полоненими]. За день до чи за день після [Великодня], але можна очікувати. Ми всі очікуємо”, — заявив Буданов.

Нагадаємо, очільник країни-агресорки Володимир Путін у ніч на 10 квітня заявив, що російські війська призупинять бойові дії на 32 години на честь прийдешнього Великодня, а також “розраховують на дзеркальні дії з боку України”.