“Ситуація покаже”: президент Зеленський прокоментував заяви про перемир’я в обстрілах

ЛЕП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Володимир Зеленський вперше прокоментував заяви Дональда Трампа про “енергетичне перемир’я”, яке нібито вже триває між Україною та Росією. Президент України подякував американським партнерам за їхню ініціативу в цьому питанні та зазначив, що події наступних днів повинні показати, чи справді Росія дотримається домовленостей.

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

“Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів [про “енергетичне перемир’я”]. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже”, — заявив президент Зеленський.

Він зазначив, що Україна працює з партнерами, зокрема з США, аби визначити ефективні формати врегулювання війни, а також що Україна готова до перемовин і прийняття рішень, сподіваючись на ефективну участь партнерів у досягненні тривалого миру.

Зранку 30 січня президент Зеленський додав, що призупинення ударів по енергетиці відбулося за ініціативи американської сторони. Якщо Росія дотримається домовленостей, Україна вчинить дзеркально та не атакуватиме російські нафтопереробні заводи.

Що відомо про так зване “енергетичне перемир’я”

Зранку 29 січня один із російських провоєнних телеграм-каналів опублікував допис, де заявив про те, що російським пілотам на невизначений термін заборонили бити по будь-яких об’єктах у Києві та Київській області, а також по будь-яких об’єктах інфраструктури по всій території України.

Незабаром на цю заяву відреагував засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев. Він допустив, що між Україною та Росією запрацювало “енергетичне перемир’я”.

Пізніше 29 січня президент США Дональд Трамп прямо заявив, що це він особисто попросив лідера країни-агресорки Путіна “не обстрілювати Україну впродовж тижня”. Путін на пропозицію нібито погодився, Трамп заявив, що це було “дуже приємно”.

Протягом 29 січня про обстріли Києва та Київської області у місцевих військових адміністраціях не повідомляли. Втім, російські далекобійні удари по інших регіонах України не припинилися, зокрема ввечері тієї доби було влучання по Запоріжжю.

Нагадаємо, ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін видав “указ”, яким заборонили знімати наслідки обстрілів. Обмеження не поширюватимуть на тих, хто має так звану “акредитацію”.