У так званій “ДНР” заборонили знімати та публікувати наслідки атак: що відомо

Ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін видав “указ”, яким заборонили знімати наслідки обстрілів. Обмеження не поширюватимуть на тих, хто має так звану “акредитацію”.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з указу ватажка псевдореспубліки.

За документом, на окупованій частині Донецької області — так званій “ДНР” — офіційно запровадили заборону на зйомку та публікацію наслідків обстрілів, а також роботи систем ППО. Місцевим медіа та жителям також не можна поширювати:

матеріали, які фіксують місця обстрілів;

наслідки “прильотів”;

траєкторію польоту ракет чи дронів;

дислокацію воєнних об’єктів;

інформацію про критичну інфраструктуру (мости, об’єкти ЖКГ, зв’язку, ТЕЦ та промисловості).

Водночас заборона не стосується російських держорганів, “місцевої влади” та медіа, які отримають так звану “акредитацію” — дозвіл окупантів висвітлювати наслідки атак.

Зазначимо, що раніше аналогічні обмеження загарбники запровадили у сусідній фейковій “ЛНР” та прикордонних регіонах Росії. Там за порушення цих “правил” загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність за законами країни-агресорки.

Нагадаємо, у ніч на 28 січня Сили оборони атакували низку об’єктів на тимчасово окупованій частині Донецької області. Серед таких — пункт управління БпЛА в районі окупованої Великої Новосілки. Були влучання й біля Шахового та Григорівки.