Росіяни скинули на центр Краматорська авіабомби 5 травня: є загиблі та поранені

Наслідки російської атаки на Краматорськ 5 травня, 2026 року. Фото: "Суспільне. Донбас"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

5 травня війська країни-агресорки атакували Краматорськ — вдарили по центру міста. Попередньо, внаслідок атаки є загиблі та поранені. На місці працюють відповідні служби, остаточні наслідки з’ясовують.

Про це повідомили у Донецькій ОВА.

За їхніми даними, окупанти скинули на центр міста три фугасні авіабомби — це сталося о 17:00. Щонайменше 3 людини загинули та 5 зазнали поранень — така інформація була станом на 17:50.

На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби.

Читати також: “Будемо діяти дзеркально” президент Зеленський оголосив перемир’я від 6 травня

“Пораненим надаємо кваліфіковану медичну допомогу. Оглядаємо житлові будинки на наявність загиблих та поранених. Встановлюємо обсяги руйнувань”, — написав голова ОВА Вадим Філашкін.

Оновлено: нині відомо про п’ятьох загиблих та таку ж кількість поранених цивільних. Росіяни скинули на центр міста три фугасні авіабомби, повідомив президент Володимир Зеленський.

“Триває рятувальна операція на місці російського удару авіабомбами. Вдарили просто по центру міста, по людях”, — написав він.

Оновлено: кількість жертв російського удару по центру Краматорська зросла до 14 — п’ятеро загиблих, ще дев’ятеро поранених, уточнили у прокуратурі Донецької області. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та забійну рану.

Їм надали необхідну медичну допомогу. Остаточні наслідки продовжують з’ясовувати. Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські війська 5 травня атакували у прифронтовій Дружківці евакуаційну групу “Фенікс”. Внаслідок удару поранень зазнав рятувальник — йому надали допомогу.