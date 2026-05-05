Президент оголосив перемир'я від 6 травня. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розпочинає припинення вогню з опівночі 5–6 травня та діятиме дзеркально, відповідаючи на російські атаки. Це оголошення стало відповіддю на російське перемир’я, яке країна-агресорка оголосила на період 8-9 травня також в односторонньому порядку.

Про це ввечері 4 травня заявив Президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що російська сторона не зверталася до України з пропозицією припинення бойових дій, про що заявляють в російських соціальних мережах. Незадовго до заяви президента, нагадаємо, російське Міноборони оголосило про перемир’я з нагоди “Дня перемоги” на 8-9 травня. Там зазначили, що розраховують, що Україна “наслідуватиме приклад”, інакше пригрозили ударом по центру Києва.

“Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж “празднованіє” будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту”, — написав Володимир Зеленський.

Він додав, що російському керівництву настав час “робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України”.

Що передувало

Від весни 2025 року Росія неодноразово в односторонньому порядку оголошувала короткострокові режими припинення вогню, зокрема присвячуючи їх до святкування Великодня та “Дня перемоги”. Останнє таке перемир’я відбулося 11-12 квітня 2026 року й протривало менш як дві доби, українські військові фіксували порушення режиму тиші.

29 квітня пропагандистське агентство ТАСС писало, що очільник Кремля Володимир Путін під час розмови із лідером США Дональдом Трампом повідомив про готовність РФ до перемир’я з Україною на “День перемоги”. Американський президент начебо підтримав цю пропозицію.

Наступної доби прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, згоди Києва не перемир’я нібито не потрібно.

“Для оголошення Росією перемир’я до Дня Перемоги не потрібна реакція Києва, це рішення Путіна і воно буде реалізоване”, — так передали слова Дмитра Пєскова російські медіа 30 квітня.

Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам зв’язатися зі США, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції — однак, станом на 4 травня, він казав, що його так і поінформували про деталі “перемир’я”.

“Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі, припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно”, — коментував Зеленський.

Так званий “парад перемоги” у Москві пройде у 2026 році без техніки через “терористичну активність Києва та також через те, що цей рік не ювілейний”, заявив 29 квітня Дмитро Пєсков. Вперше за період повномасштабного вторгнення країна-агресорка проведе парад на 9 травня без техніки.

Пізніше у Москві оператори зв’язку попередили містян про можливі обмеження мобільного інтернету в період від 5 по 9 травня “на час підготовки та проведення святкових заходів”.

