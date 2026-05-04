Презентація дослідження “Реальної Газети” про етнічне заміщення на ТОТ. Фото: Вільне Радіо

Російська окупація частини Донеччини не обмежується військовим контролем. Країна-агресорка все більше перебудовує під себе так званий “уряд ДНР” і змінює склад населення на користь лояльних росіян. Усі ці процеси окупанти подають під виглядом допомоги й відновлення, а насправді створюють із захопленої частини регіону власну колонію.

Журналісти Вільного Радіо відвідали презентацію дослідження “Реальної Газети” “Етнічна заміна як інструмент російської неоколонізації”, яке детально аналізує й пояснює ці процеси. Основні результати по ТОТ Донеччини ми зібрали в цьому матеріалі.

Заміни у псевдоуряді “ДНР”: за “ширмою” з місцевих представників — ляльководи з Росії

З моменту виникнення так званої “ДНР” її творці принаймні публічно асоціювали її з волевиявленням донеччан, і на перший погляд це дійсно могло так здаватися. За даними дослідження, перший так званий “уряд республіки”, що сформувався 16 травня 2014 року, на 74% складався з уродженців регіону. Серед них був і майбутній ватажок так званої “ДНР”, а тоді ще “військовий комендант Донецька” Олександр Захарченко.

Утім, були у складі псевдоуряду й росіяни. І хоч кількісно вони не виділялися (їх було троє з 23 членів псевдоустанови), насправді саме ставленики Кремля обіймали там ключові посади. Так, “головою” був російський політтехнолог Олександр Бородай, “міністром оборони” — колишній співробітник ФСБ Ігор Стрєлков, а “міністром економічного розвитку” — народжений у Свердловській області Володимир Підгорний.

На думку дослідників, такий розподіл ролей цілком відповідав задуму Росії. Під час першої фази агресії вона нібито не прагнула керувати відкрито — їй було потрібно швидко створити підпорядковану структуру й прикрити її місцевими обличчями. Фактично це підтвердили й слова Бородая, який під час своєї відставки у серпні 2014 року назвав себе кризовим менеджером — людиною, яку надсилають на конкретний період.

Надалі ж закладений принцип тільки закріплювався. У грудні 2018 року так званий “уряд ДНР” очолив народжений у Селидовому Олександр Ананченко, якого вважають ставлеником тодішнього заступника російського прем’єра Дмитра Козака. Під управлінням лояльної до Кремля фігури етнічний склад псевдоустанови змінився: частка місцевих знизилася до 63%, а росіян — зросла до 21%. Решта були вихідцями з інших регіонів України.

У 2026 ж році заміщення місцевих колаборантів приїжджими з Росії стало більш явним. Наразі частка жителів регіону у так званому “уряді ДНР” скоротилася з початкових 74% до 40%, водночас росіяни вже становлять не 13%, а 44-48% (громадянство одного політика підтвердити не вдалося).

Динаміка зміни етнічного складу так званого “уряду ДНР”. Візуалізація: "Реальна Газета"

Але, стверджують дослідники, більш важливою є не кількість росіян у псевдоустанові, а їхня роль. Включно з нинішнім головою так званого “уряду” Андрієм Чертковим саме вони обіймають у ньому ключові посади, а місцеві керують переважно соціальними напрямками, які особливо не впливають на загальну політику. Наприклад, спортом і туризмом завідує донеччанин Максим Швець, а транспортом — Олександр Бондаренко.

І змінити цей розподіл нелегко. Після того, як у вересні 2022 року Росія оголосила окуповану частину Донеччини своєю, у так званому “уряді ДНР” утвердився новий порядок — російський. Уже 4 жовтня відповідно до федеральних законів РФ усю виконавчу владу передали призначеному російським президентом “тимчасовому виконувачу обовʼязків голови ДНР” — ним став її нинішній ватажок Денис Пушилін. Згідно з новою “конституцією ДНР” він самостійно призначає і звільняє “голову уряду”, заступників і міністрів. Консультуватися з місцевими окупаційними представництвами Пушилін може лише формально, що не дозволяє їм впливати на вибір кадрів.

У результаті під прикриттям правового підкріплення на ТОТ Донеччини проводять заміщення еліт, яке має кілька механізмів. Перший — програма “шефства”, яка подається як гуманітарна й відновлювальна допомога. Саме через “шефство” над Харцизьком із Нижегородської області до так званого “уряду ДНР” потрапив псевдоміністр праці й соціального захисту Олексій Ісаєв. Другий — підготовка адміністративних кадрів для ТОТ через президентські кадрові програми. Наприклад, псевдоміністр освіти так званої “ДНР” Олег Трофімов із Тюмені — переможець конкурсу “Лідери Росії”. І третє — ротація адмінкадрів через карʼєрні переміщення.

“Усі «премʼєри», а їх було три в «ДНР» після 2022 року, були росіянами. І двоє з них, які свій строк закінчили, поїхали назад губернаторами. І поверталися вони не просто в якийсь конкретний регіон, а у свій рідний, звідки приїхали. Тобто це необхідна така сходинка в карʼєрах російських посадовців”, — розповіла одна з авторок дослідження Софія Діхтяренко.

Дослідниця Софія Діхтяренко. Фото: Вільне Радіо

Впровадження “земських” програм: як місцевих витісняють із ринку праці на користь лояльних росіян

Крім засилання своїх політиків до так званого “уряду ДНР”, Росія активно практикує етнічне заміщення на ринку праці. З місцевих до роботи допускають лише тих, хто вже пройшов примусову паспортизацію, а інколи й перевірку ФСБ. Наприклад, таку практику застосовували для будівельників у Донецьку, утім, за даними дослідників, насправді ця вимога є системною для всіх бюджетників. Водночас їхати працювати на ТОТ заохочують росіян. Для цього використовують “земські” програми, до яких людей заманюють підйомними виплатами й часом гарантією житла.

“Ці програми існували в Росії ще до того, як їх відкрили на [тимчасово] окупованих територіях. Що цікаво: якщо люди хочуть поїхати за програмою всередині Росії, а не в якісь далекі регіони, до яких включені [тимчасово] окуповані території, їм платять лише мільйон рублів. Але на [тимчасово] окупованій території виплата вдвічі більша. І це додатковий стимул, щоб їхати саме туди”, — звертає увагу Софія Діхтяренко.

Так, з осені 2023 року на територію так званої “ДНР” поширили дію федеральної програми “Земський учитель”. Трьома роками раніше її запустили в Росії, щоб заповнити кадровий дефіцит у сільській освіті. За програмою, педагоги переїжджають у населений пункт до 50 тисяч жителів і підписують трудовий договір не менш ніж на пʼять років. За переїзд у так звану “ДНР” отримують одноразову виплату у два мільйони рублів. Дослідники наводять порівняння: лише мільйона рублів досить, аби покрити 42 учительські зарплати в Брянській області.

Станом на жовтень 2025 року на ТОТ Донеччини, де у школах зберігається гострий дефіцит учителів (особливо предметників), за програмою приїхали щонайменше шестеро освітян. Загалом це небагато, але, стверджують автори дослідження, насправді це сутєєва концентрація лояльних росіян.

“По-перше, вони несуть свої російські стандарти. А, по-друге, вони їх несуть в дуже маленькі місця, де просто немає ніякої альтернативи, щоб щось інше зрозуміти. Звичайно, що є інтернет, але навіть в інтернеті, як ми бачимо зараз, все блокують”, — зауважує Софія Діхтяренко.

“Земська учителька” російської мови із Саратовської області Людмила Леус з 2024 року викладає у школі окупованого Старобешевого й працює радницею директора з виховної роботи. Фото з окупаційних джерел

Подібним чином працюють програми щодо медичних працівників “Земський лікар” і “Земський фельдшер”. Зараз фельдшерам, акушеркам і медсестрам у так званій “ДНР” за ними платять до мільйона рублів, а лікарям — до двох. Крім того, учасникам обіцяють компенсувати витрати на переїзд для всієї сімʼї й оренду житла на перші місяці.

За три роки існування цих програм на ТОТ Донеччини залучили 70 медичних спеціалістів. У порівнянні з 52% дефіцитом лікарських ставок у так званій “ДНР” (у березні 2025 року його визнав колишній псевдоміністр охорони здоровʼя) це небагато. Утім, на думку дослідників, сама присутність російських спеціалістів важлива, адже вони є носіями медичних стандартів окупантів, які поступово замінюють українські.

Показово, що Росія не просто продовжує вкладатися в “земські” програми, а й розширює їх. У 2025 році на ТОТ Донеччини почала діяти ще одна — “Земські працівники культури”. За нею перші вісім спеціалістів уже отримали виплати й пішли працювати в місцеві заклади. На початку лютого 2026 року оголосили про відкриття подібної програми для тренерів, за якою в так звану “ДНР” хочуть відправити шість спеціалістів. А тепер ще й обговорюють програму “Земський журналіст”. Тим часом уже введені проєкти продовжують до 2030 року й збільшують їхнє фінансування.

Від допомоги до “завжди були нашими”: пропаганда як прикриття етнічного заміщення і його можливі наслідки

Росія не впроваджує етнічні зміни на ТОТ Донеччини як окремі процеси — вона завжди прикриває їх пропагандою, наголошують автори дослідження. А з усіма блокуваннями й інформаційним вакуумом, що виникає як їхній наслідок, часом розмежувати насаджені наративи від справжньої суті може бути складно. Особливо це стосується тез, що ґрунтуються на частковій правді.

Так, одними з основних наративів є “відновлення” і “відбудова”. За словами дослідників, їхня складність полягає в тому, що фасади справді оновлюють і будівництво триває. Однак суттєвим є той факт, що відновлення на ТОТ Донеччини — це не реставрація пошкодженого, а системна заміна ідентичності. Особливо це видно на прикладі Маріуполя, де росіяни хочуть знести історичну забудову вулиць Грецької, Митрополитської та Куїнджі, що повʼязані з грецьким примусовим переселенням та українською міською культурою ХІХ-ХХ століть. Натомість там планують побудувати нові житлові комплекси саме для переселенців із Росії.

Подібним чином працюють і тези про “допомогу” й “розвиток”. Особливо активно їх залучають щодо “земських” програм, які впроваджують на тлі кадрового дефіциту, і “шефства”. У результаті жителі ТОТ отримують не просто нових спеціалістів, а насадження російської культури, поділ на регіони-шефи й підшефну територію, а заразом і комплекс меншовартості.

“Вони привозять із Москви, з Пітера своїх визначних спортсменів, фігуристів, музикантів. Вони дають майстеркласи, показують, «які класні й творчі люди в Москві прийшли показати вам культуру». І це дуже яскравий колоніальний наратив про те, що ви такі всі неосвічені — повчіться в нас”, — каже одна з авторок дослідження Олена Фетісова.

Дослідниця Олена Фетісова. Фото: Вільне Радіо

Та є ще один наратив, який не просто виправдовує, а ніби скасовує сам факт заміщення. Це теза про “відновлення справедливості” й “історичне право” Росії на ТОТ Донеччини. Після початку повномасштабного вторгнення її не лише повторюють в інформаційному просторі, а й намагаються закріпити юридично, зокрема через програму добровільного переселення “співвітчизників” до РФ. У 2025 році Путін поширив її на ТОТ як на “історичні регіони”. А охочим перебратися звідти до Росії скасували мовний тест і надали право отримати допомогу з житлом і роботою.

“Росіяни до широкомасштабного вторгнення майже на 100% використовували регіональний менталітет і відмінність, грубо кажучи, Донецька від Києва, Луганська від Києва. «Ви донецькі, ви луганські, ви ж окремі республіки, окремі держави — це ж круто!» А зараз навпаки оці «донецькість» і «луганськість» намагаються максимально затирати, можливо, навіть висміювати. Кажуть: «Ви ж росіяни», — а фактично ставляться як до окупованих українців. І люди це дуже відчувають”, — наголосив головний редактор “Реальної Газети” Андрій Діхтяренко.

Головний редактор Реальної Газети Андрій Діхтяренко. Фото: Вільне Радіо

Через привілейоване становище переселенців із Росії на ТОТ Донеччини фіксують етнічні й соціальні конфлікти. Обмежений доступ до роботи, різниця підйомних виплат, створення житла для приїжджих і натомість відбирання “безхазяйного” майна фактично вичавлюють місцевих із захопленої частини регіону. Утім, зауважують дослідники, Росія не обовʼязково прагне витіснити всіх — їй достатньо зробити росіян домінуючою силою. Тому етнічне заміщення відбувається поступово, але має все більш незворотний ефект, для якого самої деокупації буде мало.

