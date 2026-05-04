У Міноборони Росії заявили про “перемир’я” на 8-9 травня, інакше — удар по центру Києва

Військовий парад до "Дня перемоги". Ілюстративне фото: з російських джерел

У Міноборони Росії заявили, що країна-агресорка оголошує перемир’я на 8-9 з нагоди їхнього свята перемоги у Другій світовій війні. Окупанти розраховують, що Україна “наслідуватиме приклад”, інакше пригрозили ударом по центру Києва.

Про це пише пропагандистське агентство ТАСС.

Росіяни односторонньо оголосили перемир’я на 8-9 травня, оскільки тоді країна-агресорка відзначатиме “День Перемоги” — радянського свята, пов’язаний з перемогою у Другій світовій війні. У Міноборони РФ розраховують, що українська сторона “наслідуватиме приклад”. Якщо ж вона завдасть удару “з метою зриву святкування” — загарбники пригрозили ударом у відповідь по центру Києва.

Окупаційне міністерство, мовляв, попередило цивільне населення Києва та працівників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно залишити місто. Українська сторона наразі не коментувала ці заяви.

Що передувало

Раніше пропагандистське агентство ТАСС писало, що очільник Кремля Володимир Путін під час розмови із лідером США Дональдом Трампом повідомив про готовність РФ до перемир’я з Україною на “День перемоги”. Американський президент начебо підтримав цю пропозицію.

Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам зв’язатися зі США, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції — однак, станом на 4 травня, він казав, що його так і поінформували про деталі “перемир’я”.

“Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі, припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно”, — коментував Зеленський.

Нагадаємо, щонайменше 1349 ударів по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини Донецької області зафіксувала поліції за добу 3 травня. Атаки армії країни-агресорки обірвали життя однієї цивільної людини, це сталося в Олексієво-Дружківці. Ще четверо мешканців зазнали поранень, а на фронті триває російський наступ.