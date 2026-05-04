Наслідки російських атак у Донецькій області, 3 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Щонайменше 1349 ударів по лінії фронту та житловому сектору підконтрольної частини Донецької області зафіксувала поліції за добу 3 травня. Атаки армії країни-агресорки обірвали життя однієї цивільної людини, це сталося в Олексієво-Дружківці. Ще четверо мешканців зазнали поранень, а на фронті триває російський наступ. Розповідаємо про наслідки атак країни-агресорки за добу.

Росіяни атакували щонайменше сім населених пунктів Донеччини за добу

Міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Красноторка та Олексієво-Дружківка, а також село Сидорове, — у цих населених пунктах поліція за 3 травня фіксувала наслідки російських атак.

Через удар FPV-дроном по Олексієво-Дружківці загинула цивільна людина. По Дружківці загарбники били чотирма FPV-дронами — там фіксують поранення однієї людини, а також пошкодження трьох багатоквартирних будинків.

У Добропіллі через удар FPV-доном поранені троє цивільних мешканців.

Загалом, за даними поліції, за добу на Донеччині поранень зазнали четверо цивільних мешканців, ще одна людина — загинула. У низці інших населених пунктів регіону фіксують руйнування, але обійшлося без жертв:

на Краматорськ росіяни спрямували вісім безпілотників різного типу — пошкоджені чотири багатоквартирні та два приватні будинки, а також чотири цивільні авто;

один FPV-дрон вдарив по Красноторці, там пошкоджені приватний будинок та господарська споруда;

у Слов’янську зазнали руйнувань три приватні будинки та цивільна автівка, а у Сидоровому — приватна оселя.

Поліція підрахувала, що за добу на Донеччині зазнали руйнувань 24 цивільні об’єкти, зокрема 14 житлових будинків.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін стверджує, що також влучання фіксували у Різниківці Сіверської громади. У населеному пункті, за даними обласної влади, пошкоджені приватні будинки.

Росіяни штурмували на всіх напрямках фронту Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку українські військові відбили п’ять спроб загарбників просунутися у бік Лимана, Нового Миру, Дробишевого та Озерного;

на Слов’янському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили три спроби окупантів просунутися у бік Рай-Олександрівки, Калеників та Різниківки;

у районі Оріхово-Василівки на Краматорському напрямку ЗСУ відбили атаку російських сил;

на Костянтинівському напрямку російські військові провели 23 атаки у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Русиного Яру та Софіївки;

російські сили на Покровському напрямку провели 26 штурмових дій у бік Білицького, Дорожнього, Родинського, Сергіївки, Новоолександрівки, Покровська, Гришиного, Муравки, Котлиного, Удачного, Молодецького та Новопавлівки. Українські військові, як уточнили в Генштабі, зупинили ці штурми;

у районах Вороного, Олександрограда, Злагоди, Єгорівки, Красногірського та Березового на Олександрівському напрямку окупанти шість разів атакували.

Нагадаємо, оборонці на позивні “Хохол”, “Самсон” та “Лисий” понад 100 днів утримували позиції на Костянтинівському напрямку. Нещодавно їм вдалося пішки вийти з “нуля” — для цього подолали близько 17 кілометрів. Журналісти Вільного Радіо розповіли в окремому матеріалі, що відомо про історію захисників.