“Хохол”, “Самсон” та “Лисий”: бійці 93 ОМБр пішки вийшли з позицій на Костянтинівському напрямку після понад 100 днів оборони

Боєць Хані "Хохол". Фото: 93 ОМБр

Оборонці на позивні “Хохол”, “Самсон” та “Лисий” понад 100 днів утримували позиції на Костянтинівському напрямку. Нещодавно їм вдалося пішки вийти з “нуля” — для цього подолали близько 17 кілометрів.

Про це йдеться у відео 93 окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

“Робили багато зупинок, бо багато дронів. Оце з 4 ранку пройшли 17 кілометрів, бігом. Без перекурів, ковток води й полетіли. Рідні вже екстрасенсам писали, бо думали, що я пропав. Я голосові їм надсилав, вони знали, що я вийшов на позицію, але не хотів нічого казати”, – розповів військовий на позивний “Самсон”.

Він та його побратим “Лисий” – колишні увʼязнені (бійці батальйону “Алькатрас”), які виконували бойові завдання у 2-му механізованому батальйоні. Вони тримали позиції 107 днів.

Третій – Хані, палестинець за походженням, – боронив відтинок протягом 130 днів. Як розповіли у бригаді, боєць обрав позивний “Хохол”, бо для нього “це – синонім свобідного життя”. Він служив строкову службу в Ізраїлі, а в Україні почав воювати з 2022-го року. Раніше чоловік вже мав довготривалий вихід на піхотні позиції в районі Кліщіївки.

“Якщо Бог нам сказав, що будемо жити, то значить так і буде. А якщо така доля, то можна і вдома померти”, – каже Хані.

Аби полегшити собі шлях, бійці по дорозі скинули броню, однак “трофеї” все ж не покинули. Серед них — збитий російський дрон та автомат.

Нагадаємо, раніше піхотинці 93 бригади Денис “Барс” та Дмитро “К2” також повернулися з позиції в районі Костянтинівки. Вони тримали там оборону більш як 130 днів. Разом з ним забрали й російського полоненого, який провів з українськими військовими понад два місяці.