Наслідки удару по Краматорську, 29 квітня 2026 року. Фото: Краматорська міська рада

У ніч на 29 квітня російські військові вдарили по Краматорську дроном “Герань-2”, він влучив у багатоквартирний будинок, через що поранень зазнала цивільна мешканка.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“Сьогодні вночі, 29 квітня, російські війська вдарили шахедом по багатоповерхівці у Краматорську: о 01:15 БпЛА «Герань-2» влучив у багатоповерхівку в одному з мікрорайонів міста. Поранено жінку 1965 р.н”, — заявив начальник Краматорської міської ВА Олександр Гончаренко.

Медики вже надали допомогу пораненій, зазначив посадовець. Також він стверджує, що внаслідок удару пошкоджені три багатоквартирні будинки, на місці працюють комунальні аварійні бригади та відповідні служби.

Нагадаємо, від осені 2025 року російські військові нарощують кількість ударних безпілотників на Костянтинівському напрямку фронту. Крім FPV та “Молній”, Росія використовує “Шахеди” та “дрони-ждуни”, які чатують на українську техніку поблизу доріг. Попри це, українські військові підтримують свою логістику та збивають повітряні цілі поблизу лінії фронту.