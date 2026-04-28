Костянтинівка. Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Від осені 2025 року російські військові нарощують кількість ударних безпілотників на Костянтинівському напрямку фронту. Крім FPV та “Молній”, Росія використовує “Шахеди” та “дрони-ждуни”, які чатують на українську техніку поблизу доріг. Попри це, українські військові підтримують свою логістику та збивають повітряні цілі поблизу лінії фронту.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів командир зенітно-ракетного дивізіону 44 окремої механізованої бригади з позивним “Фешн”.

“Всі ворожі дрони, які залітають в наш простір, це — задача для нашого підрозділу. Неважливо, чи це малий FPV, чи великий ударний дрон типу “Шахед”, ми знищуємо всі повітряні цілі. Ворог найчастіше зараз використовує ударні дрони типу FPV і “Молнії”, це його основна тактика, тому що вони малозатратні по виробництву і насправді ефективні, тому є пріоритетними цілями для нас, з чим ми успішно справляємося”, — зазначив “Фешн”.

Він зазначив, що українським силам вдається зберігати логістику та постачання на своїх передових позиціях на Костянтинівському напрямку. Командир стверджує, що “повного” контролю над небом росіянам так і не вдалося досягти.

“Вони почали активно використовувати цю тактику ще із минулої осені й просто поступово, методично нарощували кількість ударних дронів. Сказати, що вони повністю контролюють небо, неможливо, тому що ми все ж таки здійснюємо і логістику, і підвіз всіх видів забезпечення на свої позиції. Єдине, що можу сказати, що вони ускладнюють нам роботу, але ми із нею всеодно справляємося, бо якби ми з нею не справлялися, то ситуація на фронті виглядала б інакше”, — зазначив військовий.

Також він стверджує, що наземна ситуація на Костянтинівському напрямку залишається під контролем українських сил. У зоні відповідальності 44 ОМБр росіяни не вдаються до тактики ДРГ, однак проводять прямі піхотні та мотоштурми.

“Костянтинівка — наша. Костянтинівка залишається під нашою опікою Сил оборони. Ворог пробує певними шляхами просочуватися, але він виявляється, знищується і Сили оборони продовжують працювати”, — підкреслив командир.

