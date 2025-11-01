Очільник Сартанської ВА Олександр Куркчи. Фото: Маріупольська районна державна адміністрація

У лютому начальник Сартанської селищної військової адміністрації Олександр Куркчи отримав понад 103 тисячі гривень, а у квітні — удвічі менше. Загалом за дев’ять місяців 2025 року він заробив понад 600 тисяч “чистими”, а його заступники — від 470 до 570 тисяч.

Відомості про виплати голові Сартанської ВА та його заступникам журналісти Вільного Радіо отримали з наданих у відповідь на запит документів адміністрації.

Начальник Сартанської адміністрації за дев’ять місяців заробив близько 609 тисяч “чистими”

Згідно з зарплатними відомостями, найвищий дохід у начальника Сартанської селищної військової адміністрації Олександра Куркчи був у лютому — понад 103 тисячі гривень. Сюди увійшли його оклад за штатним розписом — 46 918 грн, премія — 8 125 грн, надбавка за вислугу років — 1 782 грн та доплата за ранг — 150 грн.

Крім цього, у виплату включили лікарняні — 12 706 грн за рахунок підприємства і 15 248 грн за рахунок Пенсійного фонду, відпускні — 28 350 грн та матеріальну допомогу на оздоровлення — 72 106 грн.

Того ж місяця адміністрація зробила перерахунок зарплати і утримала 15 959 грн за січень через лікарняний.

Найменший дохід у керівника був у квітні, коли на його рахунок надійшло 48,7 тисячі гривень.

В інші місяці посадовець мав такі виплати:

січень — 92,6 тис. грн;

березень — 56,5 тис. грн;

травень — 61,8 тис. грн;

червень — 62,3 тис. грн;

липень — 62,4 тис. грн;

серпень — 59,4 тис. грн;

вересень — 62,4 тис. грн.

Для порівняння: у 2024 році Олександр Куркчи мав понад 964 тисячі гривень нарахованої зарплати, з яких після податків залишилося 773,4 тисячі гривень — у середньому близько 80 тисяч гривень на місяць. Основну частину доходу тоді становили оклад і премії.

Заступники голови Сартанської ВА отримали від 470 до 570 тисяч гривень

Заступник голови Сартанської селищної ВА Микола Побойний за цей самий період — із січня по вересень 2025 року — отримав близько 570 тисяч гривень після сплати податків.

Заступник очільника Сартанської ВА Микола Побойний. Фото: Сартанська ВА

Найбільшу виплату він мав у лютому — 176,6 тис. грн. Сюди входили: надбавка за вислугу років — 15 194 грн, премія — 19 956 грн, доплата за ранг — 450 грн, відпускні — 45 726 грн, матеріальна допомога на оздоровлення — 72 963 грн і допомога для розв’язання соціально-побутових питань — 37 534 грн.

Найменша сума виплати була у липні — тоді його дохід склав лише 11,1 тисячі гривень.

У січні посадовець отримав 56,3 тис. грн, у березні — 17,4 тис. грн (за неповний місяць), у квітні — 62,1 тис. грн, у травні — 58,4 тис. грн, у червні — 58,5 тис. грн, у серпні — 108 тис. грн, та у вересні — 31,4 тис. грн.

У 2024 році Побойному нарахували 951,9 тис. грн зарплати, після сплати податків залишилося 763,7 тис. грн, тобто приблизно 79 тис. грн на місяць.

Інша заступниця начальника ВА, Юлія Пандас, за дев’ять місяців 2025 року отримала близько 470 тисяч гривень після сплати податків.

Заступниця очільника Сартанської ВА Юлія Пандас. Фото: Сартанська селищна територіальна громада

Найвищу зарплату вона мала у червні — 114,3 тис. грн, а найменшу — у січні, коли отримала 16,8 тис. грн.

В інші місяці виплати посадовиці були такими:

лютий — 56,2 тис. грн;

березень — 58,6 тис. грн;

квітень — 91 тис. грн;

травень — 57,2 тис. грн;

липень — 20,8 тис. грн;

серпень — 57,8 тис. грн;

вересень — 58 тис. грн.

Для порівняння, у 2024 році Пандас отримала 945,9 тис. грн нарахованої зарплати, а після податків — 758,5 тис. грн, тобто в середньому 78 тис. грн на місяць. Основну частину її доходу становили премії та надбавки за вислугу років.

Сартанська селищна військова адміністрація нині працює в евакуації, адже територія громади з 2022 року перебуває в окупації.

