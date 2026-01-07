63 бригаді хочуть надати почесне найменування “Лиманська”: це обговорюють з громадськістю

Бійці 63 ОМБр із прапором бригади, 2024 рік. Фото: 63 ОМБр

Влада Лимана пропонує надати почесне найменування “Лиманська” 63 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Підрозділ воює в районі міста із березня 2023-го. Пропозицію винесли на громадське обговорення.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з платформи електронної демократії DEM.

В обґрунтуванні до ініціативи, посадовці пояснюють, що 63 окрема механізована бригада виконує завдання на Лиманському напрямку з 25 березня 2023-го й дотепер. Захисники боронять, зокрема, Зарічне, Торське, Ямпіль громади.

Так, за більш як два роки підрозділ ліквідував близько трьох тисяч російських військових. Були й втрати окупантів у техніці — понад 400 одиниць, серед яких танки, ББМ, гармати, системи “Солнцепьок” та інші, кажуть у військовій адміністрації.

“З огляду на значний внесок у захист Лиманської міської територіальної громади, проявлений героїзм особового складу та тісний зв’язок бригади з територією громади, ініціатива щодо присвоєння почесного найменування “Лиманська” є формою визнання заслуг військової частини та вшанування мужності українських військовослужбовців”, — йдеться у повідомлені.

Посадовці уточнили, що надання почесного найменування “сприятиме збереженню історичної пам’яті, підвищенню бойового духу особового складу та посиленню символічного зв’язку між військовою частиною і громадою, яку вона захищає”.

Нині Лиманська МВА винесла пропозицію на громадське обговорення, однак через воєнний стан його проводять без масових заходів. Зауваження можна надсилати на електронну пошту відділу внутрішньої політики виконавчого комітету міськради: [email protected]. Зробити це потрібно до 13 січня включно.

Нагадаємо, у 2026 році у Лиманській громаді на медицину передбачили близько 14 млн грн з місцевого бюджету. Це гроші на первинну та стаціонарну допомогу, боротьбу зі СНІДом та туберкульозом.