Стаціонар, первинна допомога, профілактика: на що в Лиманській громаді витрачатимуть медичні кошти у 2026 році

Стела на в'їзді до Лимана. Архівне ілюстративне фото: Вільне Радіо

У 2026 році у Лиманській громаді на медицину передбачили близько 14 млн грн з місцевого бюджету. Це гроші на первинну та стаціонарну допомогу, боротьбу зі СНІДом та туберкульозом.

Про фінансування медицини журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Лиманської міської військової адміністрації Олександра Журавльова про бюджет громади на 2026 рік.

На медицину в бюджеті Лиманської громади у 2026 році заклали 13 926 493 грн:

багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню — 8,8 млн грн;

первинна медична допомога — 4,5 млн грн;

програми й централізовані заходи імунопрофілактики — 40,4 тис. грн;

програми й централізовані заходи боротьби з туберкульозом — 26,7 тис. грн;

програми й централізовані заходи боротьби з ВІЛ/СНІД — 63,8 тис. грн;

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань — 180 тис. грн;

інші програми й заходи у сфері охорони здоров’я — 250,8 тис. грн.

Це видатки споживання, без оплати праці. Адже зарплати медикам оплачують з державного бюджету через НСЗУ або МОЗ.

Витрати на медицину — не найбільші з запланованих у бюджеті громади. Наприклад, на соціально-економічний розвиток територій на 2026 рік передбачили 45,5 млн грн, приблизно стільки ж — на соцзахист. На управління освіти, молоді та спорту виділили 31,6 млн грн, на експлуатацію об’єктів ЖКГ — 29 млн грн. Водночас на витрати служби у справах дітей заклали 1,9 млн грн.

Зазначимо, Лиманська центральна районна лікарня працює в евакуації у Кривому Розі (мкрн. Всебратське — 2, 65а), Обласна клінічна травматологічна лікарня — у Кропивницькому (вул. Велика Перспективна, 65).

Раніше ми розповідали, що Лиманська МВА планує відремонтувати приміщення у Кременчуці під Центр підтримки переселенців, лікарню та житло.