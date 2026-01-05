Лиманська ВА ремонтуватиме приміщення у Кременчуці: навіщо та скільки витратять

Стела на в'їзді до Лимана. Архівне ілюстративне фото: Вільне Радіо

Приміщення під Центр підтримки переселенців, лікарню та житло планує відремонтувати Лиманська ВА у Кременчуці на Полтавщині. На це з бюджету громади передбачили 30 млн грн.



Про плани ремонтів журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Лиманської міської військової адміністрації Олександра Журавльова про бюджет громади на 2026 рік.

Згідно з інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій на 2026 рік, Лиманська ВА планує розпочати ремонти приміщень у Кременчуці. В одному з них має відкритися гуманітарний хаб для переселенців з Лиманської громади.

Для довідки: Публічний інвестиційний проєкт у громаді — це проєкт, за яким створюють або відновлюють публічну інфраструктуру: школи, лікарні, водогони, укриття, дороги, ЦНАПи, транспорт, енергоефективні об’єкти тощо. Зазвичай такі проєкти фінансуються з різних бюджетів на кошти донорів.

З бюджету Лиманської ВА на ремонти будівель передбачили 30 млн грн:

капітальний ремонт частини головного корпусу (літера Б) КНМП “Кременчуцька міська лікарня планового лікування” — 19,4 млн грн (загальна вартість проєкту — 24,5 млн грн);

капітальний ремонт нежитлового приміщення житлового будинку (Кременчук, вул. Першотравнева, 23) — 5,6 млн грн. Там планують створити Центр підтримки мешканців Лиманської громади;

реконструкція будівлі оздоровчого комплексу “Славутич” (Кременчук, вул. Валентини Федько, 17) — 5 млн грн (загальна вартість проєкту — 199 млн грн). Це приміщення має використовуватися під житло, втім на яких умовах та для яких категорій, не вказано. Реконструкцію планують провести у 2026–2027 роках.

Нагадаємо, у грудні 2025 року у Третьому армійському корпусі, який веде оборонні дії на півночі Донеччини, ситуацію в Лимані називали стабільною, однак складною. Росіяни наступали “ударним кулаком” на Лиманському напрямку.