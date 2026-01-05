Лиманська ВА ремонтуватиме приміщення у Кременчуці: навіщо та скільки витратять

Підтримайте Вільне Радіо
Приміщення під Центр підтримки переселенців, лікарню та житло планує відремонтувати Лиманська ВА у Кременчуці на Полтавщині. На це з бюджету громади передбачили 30 млн грн.
Про плани ремонтів журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Лиманської міської військової адміністрації Олександра Журавльова про бюджет громади на 2026 рік.
Згідно з інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій на 2026 рік, Лиманська ВА планує розпочати ремонти приміщень у Кременчуці. В одному з них має відкритися гуманітарний хаб для переселенців з Лиманської громади.
Публічний інвестиційний проєкт у громаді — це проєкт, за яким створюють або відновлюють публічну інфраструктуру: школи, лікарні, водогони, укриття, дороги, ЦНАПи, транспорт, енергоефективні об’єкти тощо. Зазвичай такі проєкти фінансуються з різних бюджетів на кошти донорів.
З бюджету Лиманської ВА на ремонти будівель передбачили 30 млн грн:
Нагадаємо, у грудні 2025 року у Третьому армійському корпусі, який веде оборонні дії на півночі Донеччини, ситуацію в Лимані називали стабільною, однак складною. Росіяни наступали “ударним кулаком” на Лиманському напрямку.