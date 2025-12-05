Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Російська армія на Лиманському напрямку продовжує свої штурми та застосовує тактику інфільтрації у політичних цілях. У Третьому армійському корпусі, який веде оборонні дії на півночі Донеччини, ситуацію в самому Лимані називають стабільною, однак складною.

Про це наприкінці доби 4 грудня в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів речник Третього армійського корпусу Олександр Бородін.

“Росіяни використовують практику інфільтрацію в політичних цілях. Наразі ситуація в Лимані стабільна, вона важка з погляду кількості штурмів. Вони прямо зараз наступають там “ударним кулаком”. Проте вона контролювала з погляду стабільності оборонних позицій”, — сказав речник.

Він зазначив, що в штурмах з бору Росії подекуди беруть участь військові з країн Африки. Вони, стверджує Олександр Бородін, “дуже швидко здаються в полон”.

Також на напрямку зросла “кілзона” (територія, де техніку можуть атакувати FPV-дрони, — ред), тому логістика у районі Лимана залишається ускладненою. Сили оборони намагаються розв’язати проблему за допомогою безпілотної компоненти.

“У нашому випадку вирішуємо поширенням, розбудовою наземних роботизованих комплексів і переведення логістичних задач саме на безпілотну компоненту, тому що зараз складно до лінії бойового зіткнення проводити певну доставку їжі через БК. Тому ми намагаємося будувати це через відсутність залучення особового складу”, — зазначив речник.

Нагадаємо, оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій знищили російську групу в Яровій Лиманської громади. Окупанти використали погодні умови, аби зайти до селища та взяли у полон цивільного.