Бійці ССО знищили групу російський військових у Яровій, які взяли у полон цивільного

Українські військові під час операції в Яровій. Фото: з відео Сил спеціальних операцій

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Оператори восьмого полку Сил спеціальних операцій знищили російську групу в Яровій. Окупанти використали погодні умови, аби зайти до селища та взяли у полон цивільного.

Про це розповіли у командуванні Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Російську групу в Яровій знищили оператори 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича. Серед ліквідованих — африканець із позивним “Малік”.

Окупаційні війська використали складні погодні умови, аби зайти до селища Лиманської громади. Зі слів оборонців, росіяни хотіли розвідати позиції екіпажів БпЛА та вогневі.

Супутньо загарбники захопили у полон місцевого жителя. Як кажуть військові, росіяни катували цивільного та змушували до співпраці. Його вдалося перехопити операторам ССО.

“Після швидкого опитування, група здійснила наліт. Дві підгрупи провели дорозвідку будівлі, де переховувався противник. Зав’язався бій, що тривав кілька хвилин. У результаті успішно виконаного завдання знищено трьох військовослужбовців Росії”, — уточнили у командуванні Сил спеціальних операцій.

Нагадаємо, російські військові збільшують тиск на Лиманському напрямку й намагаються дійти до лісів, аби укриватися там.

Тим часом Генеральний штаб російської армії заявив про нові просування загарбників у Лимані та назвав їх “проривом”. Українські військові спростовують ці заяви та стверджують, що окупантам ще не вдалося досягти міста. На напрямку щоденно відбуваються десятки штурмів.