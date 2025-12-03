Український військовий. Ілюстративне фото: Третій армійський корпус

Армія країни-агресорки продовжує штурмувати позиції Сил оборони України на Лиманському напрямку та поступово збільшує інтенсивність своїх атак. У зоні відповідальності 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго штурми фіксують щодня. Оборонним діям на півночі Донеччини нині заважає, зокрема, туманна погода.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів сержант 66 ОМБр Василь Денисюк.

“Ми бачимо поступове нарощування як кількості спроб наступальних дій в нашій смузі відповідальності, так і чисельність складової цих наступальних спроб. Тобто противник намагається задавати доволі високий темп наступу, намагається намацувати наші позиції, вишукувати, можливо, якісь слабкі місця для того, щоб визначати для себе пріоритетні місця ударів і надалі ще більше і більше інтенсифікувати наступальний потенціал”, — зазначив військовий.

Він додав, що українські сили на Лиманському напрямку роблять усе можливе, аби виявляти загарбників ще на підступах до міста і знищувати їх до наближення до переднього краю оборони.

Через погану видимість на Донеччині українським військовим складніше застосовувати безпілотники для оборони, тому нині, каже Василь Денисюк, більшу роль почала відігравати артилерія.

“Скажімо так, противник робить велику ставку на те, що поки не зійдуть вісь ці тумани, поки погані умови їм будуть дозволяти, вони понад усе хочуть вийти на ліси, Святогірські, Лиманські ліси, для того, щоб використати їх як таке чергове для себе природне прикриття. Це загалом те, що ми спостерігаємо протягом цього року”, — додав оборонець.

Василь Денисюк вважає, що з приходом морозів умови для застосування дронів на фронті знову покращаться, адже взимку росіяни не можуть ховатися від безпілотників під “зеленкою”.

Нагадаємо, Генеральний штаб російської армії заявив про нові просування загарбників у Лимані та назвав їх “проривом”. Українські військові спростовують ці заяви та стверджують, що загарбникам ще не вдалося досягти міста. На напрямку щоденно відбуваються десятки штурмів.