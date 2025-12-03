Стела на в'їзді до Лимана. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Генеральний штаб російської армії заявив про нові просування загарбників у Лимані та назвав їх “проривом”. Українські військові спростовують ці заяви та стверджують, що загарбникам ще не вдалося досягти міста. На напрямку щоденно відбуваються десятки штурмів.

Про це повідомили у пресслужбі Третього армійського корпусу ЗСУ.

“Так званий “прорив” росіян у Лимані — брехня вищого командування армії РФ! Начальник генштабу армії РФ доповів Путіну про прорив Росії на Донеччині, де оборону утримують 63-тя та підрозділи 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста”, — повідомили у пресслужбі, посилаючись на командира корпусу Андрія Білецького.

У пресслужбі корпусу зазначили, що протягом останнього місяця росіяни здійснили десяток спроб інфільтруватися до міста, однак українські захисники зупинили ці спроби, взявши загарбників у полон або ліквідувавши.

Подекуди роботі українських сил несвідомо допомагають російські пропагандисти. Так, один із полонених бійців армії країни-агресорки під запис “дякував” одному з російських військкорів за “злив” позицій загарбників через Telegram.

“За чотири роки Герасімов “спалив” свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби rf наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи”, — пише пресслужба з посиланням на командира 63-ї ОМБр, полковника Павла Юрчука

Нагадаємо, у Покровську продовжують ліквідовувати осередки російських військових. Йдеться, зокрема, про групу загарбників, які підняли триколор в одному з мікрорайонів міста та поширили фото. Його командування окупантів хотіло використати як підтвердження окупації Покровська — у Генштабі це спростовують.