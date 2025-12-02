У Генштабі заперечили окупацію Покровська, про яку вчергове кажуть росіяни: яка там ситуація

Покровськ на мапі. Фото: DeepState

У Покровську продовжують ліквідовувати осередки російських військовий. Йдеться, зокрема, про групу загарбників, які підняли триколор в одному з мікрорайонів міста та поширили фото. Його командування окупантів хотіло використати як підтвердження окупації Покровська — у Генштабі це спростовують.

Заяву опублікували на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Там запевнили, що заяви керівництва Росії про “захоплення” Покровська не відповідають дійсності. Натомість росіяни використовують фото, на якому підняли триколор в одному з мікрорайонів міста, як спробу вплинути на учасників міжнародних переговорів.

“Намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили”, — доповнили в ОК “Схід”.

У Генштабі додали, що минулої доби на Покровському напрямку Сили оборони знешкодили 104 російських військових. До Мирнограда та Покровська організовують додаткові логістичні шляхи, аби оборонці мали безперебійне забезпечення.

Також днями бійці ССО уразили місце накопичення особового складу росіян у Покровську. Оборона міста ускладнилась через туман, але бійці ЗСУ продовжують знищувати окупантів.

Нагадаємо, бої у Покровську тривають по всій лінії залізничної колії. Сили оборони проводять рейди південніше залізниці. Оборона міста ускладнилась через туман.

Тим часом окупаційна влада так званої “ДНР” заявила, що почала видавати російські паспорти жителям Покровська. Йдеться про цивільних, яких нібито вивезли з оточеного боями міста військові країни-агресорки. Серед них начебто щонайменше одна дитина.