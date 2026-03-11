Пані Наталя вивозить чоловіка з Костянтинівки. Скриншот із відео капелана Вадима Гейка

Літня жінка з Костянтинівки штовхала крісло колісне зі своїм пораненим чоловіком 13 кілометрів, аби доправити його до лікарів. Їх підібрали волонтери та вже відкрили збір, щоб підтримати сім’ю на новому місці. Розповідаємо, що відомо про історію та як можна підтримати цих переселенців.

Про зазначений інцидент повідомив капелан та волонтер Вадим Гейко.

“Цій жінці 70 років, вона самотужки вивезла свого пораненого чоловіка з Костянтинівки. Наталя везла його 13 кілометрів на інвалідному візку. Її чоловік Федір був поранений і не міг ходити. Ми забрали їх на околицях Костянтинівки. Подружжя йшло дорогою, вистеленою тілами людей, які так само намагалися вийти, але не змогли. Над ними носилися ворожі дрони та постійно загрожували їх життю”, — пише волонтер та капелан Вадим Гейко.

Він зазначив, що Наталя не могла зупинитися, адже її чоловік Федір мав поранення та потребував операції. Вони разом вже 51 рік.

Волонтери вже допомогли сім’ї дістатися медиків, станом на вечір 10 березня Федора прооперували, стверджує Вадим Гейко. Пенсіонеру ампутували ногу вище коліна. Наталя лишилась у лікарні та допомагає йому відновлюватись.

Вадим Гейко відкрив збір на підтримку Наталі та Федора, адже вони втратили все майно, нині мають лиш крісло колісне та стару сумку. Кошти збирають за допомогою “банки” на monobank. На обід 11 березня вже вдалося зібрати понад 107 тис. грн, аби допомогти сім’ї хоч на перший час.

Зробити пожертву можна за посиланням. Капелан та волонтер Вадим Гейко зазначив, що звітуватиме щодо коштів на своїй сторінці на Facebook.

Нагадаємо, російська армія отримала завдання за будь-яку ціну зайти у Костянтинівку до кінця квітня 2026 року. Для ілюзії контролю окупанти намагаються просочуватися в місто малими групами. Ситуацію на місці обговорили президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час поїздки до Дружківки.