Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Російська армія отримала завдання за будь-яку ціну зайти у Костянтинівку до кінця квітня 2026 року. Для ілюзії контролю окупанти намагаються просочуватися в місто малими групами. Ситуацію на місці обговорили президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час поїздки до Дружківки.
Про це повідомили в Офісі президента України.
За розвідданими, окупанти розраховують захопити місто до кінця квітня 2026 року. Про обстановку в районі Костянтинівки доповів командир 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Анатолій Куликівський.
Аби виконати наказ свого командування, росіяни уникають великих лобових атак і намагаються просочуватися в населений пункт невеликими піхотними підрозділами. Головна мета такої тактики — закріпитися у забудові та показати свою присутність у місті, навіть якщо воно не перебуває під повним контролем загарбників.
Через складну ситуацію на шляхах до Костянтинівки президент та військові командири обговорили перехід на нові методи забезпечення. Йдеться про комбіновану логістику до міста:
Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.
Раніше ми розповідали, що російські війська намагаються обхідними шляхами просунутися до Лимана та одночасно тиснуть на Часів Яр і Сіверськ.