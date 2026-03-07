Вулиці Костянтинівки у 2025 році. Фото: АрміяInform

Російська армія отримала завдання за будь-яку ціну зайти у Костянтинівку до кінця квітня 2026 року. Для ілюзії контролю окупанти намагаються просочуватися в місто малими групами. Ситуацію на місці обговорили президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час поїздки до Дружківки.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Президент України та Головнокомандувач ЗСУ прибули на Донеччину. Фото: Офіс президента України

За розвідданими, окупанти розраховують захопити місто до кінця квітня 2026 року. Про обстановку в районі Костянтинівки доповів командир 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Анатолій Куликівський.

Аби виконати наказ свого командування, росіяни уникають великих лобових атак і намагаються просочуватися в населений пункт невеликими піхотними підрозділами. Головна мета такої тактики — закріпитися у забудові та показати свою присутність у місті, навіть якщо воно не перебуває під повним контролем загарбників.

Командир 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Анатолій Куликівський. Фото: Офіс президента України

Через складну ситуацію на шляхах до Костянтинівки президент та військові командири обговорили перехід на нові методи забезпечення. Йдеться про комбіновану логістику до міста:

використання повітряних дронів для доставки найнеобхіднішого,

залучення наземних безпілотних платформ для безпечного транспортування вантажів,

виділення додаткових коштів на закупівлю пікапів та ударних FPV-дронів.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

Український військовий отримує державну відзнаку. Фото: Офіс президента України

Раніше ми розповідали, що російські війська намагаються обхідними шляхами просунутися до Лимана та одночасно тиснуть на Часів Яр і Сіверськ.